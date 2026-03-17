Preotul român care s-a dus în Groenlanda ca să-i boteze pe inuiți. ”Printre ghețari și întinderi nesfârșite de zăpadă”

Episcopul Macarie al Europei de Nord a ajuns luni în Groenlanda. Timp de o săptămână, Preasfinția Sa va oficia Sfânta Liturghie și va boteza localnicii care doresc să intre în comuniunea Bisericii, scrie Basilica, agenția de presă a Patriarhiei Române.

Părintele Macarie Drăgoi este Episcopul Europei de Nord și a anunțat aventura sa extremă pe pagina sa de Facebook.

”Cu ajutorul Atotmilostivului Dumnezeu am ajuns chiar acum în Groenlanda, unde voi rămâne pentru o săptămână în slujire pastorală. În aceste locuri îndepărtate, printre ghețari și întinderi nesfârșite de zăpadă și gheață, împărtășim căldura și lumina Evangheliei Mântuitorului Hristos.

Chiar dacă pământul este acoperit de zăpadă și ghețuri, nădăjduim ca inimile oamenilor să fie încălzite de harul lui Dumnezeu”, scrie Episcopul Macarie.