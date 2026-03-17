Preotul român care s-a dus în Groenlanda ca să-i boteze pe inuiți. ”Printre ghețari și întinderi nesfârșite de zăpadă”

651043557 946280317918075 3592319001021000478 n

Un preot român a ajuns în Groenlanda, unde va sluji și va boteza ”din loc în loc” mai mulți tineri groenlandezi care au cerut să devină membri ai Bisericii Ortodoxe Române. 

Episcopul Macarie al Europei de Nord a ajuns luni în Groenlanda. Timp de o săptămână, Preasfinția Sa va oficia Sfânta Liturghie și va boteza localnicii care doresc să intre în comuniunea Bisericii, scrie Basilica, agenția de presă a Patriarhiei Române.

Părintele Macarie Drăgoi este Episcopul Europei de Nord și a anunțat aventura sa extremă pe pagina sa de Facebook.

Cu ajutorul Atotmilostivului Dumnezeu am ajuns chiar acum în Groenlanda, unde voi rămâne pentru o săptămână în slujire pastorală. În aceste locuri îndepărtate, printre ghețari și întinderi nesfârșite de zăpadă și gheață, împărtășim căldura și lumina Evangheliei Mântuitorului Hristos.

Chiar dacă pământul este acoperit de zăpadă și ghețuri, nădăjduim ca inimile oamenilor să fie încălzite de harul lui Dumnezeu”, scrie Episcopul Macarie.

Minerii și energeticienii protestează la Târgu Jiu înainte de expirarea contractelor. Reacția CE Oltenia
În aceste zile voi săvârși, din loc în loc, Dumnezeiasca Liturghie a Darurilor și Taina Sfântului Botez pentru câțiva tineri groenlandezi, în frunte cu inimosul catehumen Qillaq, care au dorit să-L cunoască pe Hristos și să intre în comuniunea Bisericii.

Rugați-vă pentru ca și aici în mijlocul ghețarilor și al vânturilor reci din Groenlanda, să fim cu toții izvoare de har și de bucurie duhovnicească!”, a mai transmis preotul român.   

Groenlanda este un teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei. Este cea mai mare insulă din lume.

”Biserica scroafei” din Dipșa și legenda fascinantă care stă la originea acestui nume. ”Doamne, chiar să fie adevărat?”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: episcop, preot, Biserica ortodoxa, groenlanda, botez, localnici,

NEWS ALERT UEFA a luat decizia asupra lui Istvan Kovacs după Rapid - Dinamo
Biserica Ortodoxă Română a fost recunoscută oficial în Italia. ”Reafirmarea unei relații speciale”
Stiri Sociale
Biserica Ortodoxă Română a fost recunoscută oficial în Italia. ”Reafirmarea unei relații speciale”

Biserica Ortodoxă Română a fost recunoscută oficial de către statul italian, statut care îi conferă astfel toate drepturile cuvenite cultelor, inclusiv finanțare. 

Mii de credincioși au stat ore la rând ca să vadă interiorul Catedralei Naționale, cea mai mare biserică ortodoxă din lume
Știri Actuale
Mii de credincioși au stat ore la rând ca să vadă interiorul Catedralei Naționale, cea mai mare biserică ortodoxă din lume

A fost încă o noapte de rugăciune la Catedrala Națională, unde oamenii vin în număr mare să vadă interiorul celei mai mari biserici ortodoxe din lume.

Mii de oameni, la slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale. Cea mai mare biserică ortodoxă din lume, inaugurată
Știri Actuale
Mii de oameni, la slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale. Cea mai mare biserică ortodoxă din lume, inaugurată

Este zi de sărbătoare în Capitală. Duminică, în sunetul celui mai mare clopot din lume, a fost sfințită pictura Catedralei Naționale. 

Noul lider suprem al Iranului respinge propunerile de reducere a tensiunilor cu SUA
Stiri externe
Noul lider suprem al Iranului respinge propunerile de reducere a tensiunilor cu SUA

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a respins propunerile de încetare a focului cu SUA, potrivit Reuters.

Bugetul de stat pe 2026, în Parlament. Dezbateri în comisiile de buget-finanţe. Bugetul CCR, mai mare decât în 2025
Stiri Politice
Bugetul de stat pe 2026, în Parlament. Dezbateri în comisiile de buget-finanţe. Bugetul CCR, mai mare decât în 2025

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026 a intrat astăzi în dezbaterea Comisiilor reunite de buget-finanţe de la Camera Deputaţilor şi Senat, parlamentarii urmând să întocmească rapoarte pe fiecare ordonator de credite.

Ajutoare ”one-off” pentru pensionarii militari cu pensii sub 3.000 de lei. Amendamentul la buget, votat de PSD și AUR
Stiri Politice
Ajutoare ”one-off” pentru pensionarii militari cu pensii sub 3.000 de lei. Amendamentul la buget, votat de PSD și AUR

Bugetul Ministerului Apărării a fost aprobat marţi în Comisiile parlamentare de buget-finanţe cu 40 de voturi "pentru" şi nouă abţineri.

