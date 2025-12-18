Intervenție spectaculoasă în Capitală. O femeie care s-a baricadat în casă a fost salvată ca în filme. VIDEO

Stiri actuale
18-12-2025 | 11:02
×
Codul embed a fost copiat

O echipă complexă de asalt coordonată de Poliţia Capitalei a intervenit, miercuri, pentru salvarea unei femei care se baricadase în locuinţă, din cauza unor probleme personale.

autor
Claudia Alionescu

Potrivit Poliţiei Capitalei, la faţa locului au fost mobilizate şi echipaje ale ISUB-IF, inclusiv o echipă de alpinişti salvatori, care au acţionat în rapel, în sprijinul poliţiştilor.

Poliţia Capitalei a informat că miercuri a coordonat o intervenţie complexă, în Sectorul 3, pentru salvarea unei persoane aflate într-o situaţie de risc iminent.

La acţiune au participat poliţişti ai Secţiei 23 Poliţie, poliţişti ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale - negociatori specializaţi şi echipe de asalt, intervenţia fiind sprijinită de structurile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.

Potrivit sursei citate, în jurul orei 12.30, prin apel la 112, poliţiştii Secţiei 23 Poliţie au fost sesizaţi că, pe fondul unor probleme personale, o femeie s-a baricadat în locuinţă, având un comportament agitat şi refuzând orice formă de cooperare.

Citește și
spital
O asistentă medicală de la un spital din Sibiu a suferit un infarct în timpul serviciului. Colegii ei au salvat-o la timp

Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, au evaluat situaţia operativă şi, având în vedere riscurile identificate, au dispus activarea dispozitivului specializat, fiind solicitat sprijinul Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Capitalei, inclusiv al echipei de negociatori şi al echipei de asalt.

Pe parcursul intervenţiei, poliţiştii au asigurat managementul situaţiei, delimitarea perimetrului şi coordonarea tuturor forţelor implicate, prioritatea absolută fiind protejarea vieţii persoanei aflate în pericol şi prevenirea oricărui incident.

Pentru susţinerea intervenţiei şi asigurarea condiţiilor de siguranţă, la faţa locului au fost mobilizate şi echipaje ale ISUB-IF, inclusiv o echipă de alpinişti salvatori, care au acţionat în rapel, în sprijinul dispozitivului coordonat de Poliţia Capitalei.

La momentul potrivit, echipa de asalt din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale a pătruns în locuinţă, acţionând rapid şi profesionist, femeia fiind preluată în siguranţă, transportată de echipajele medicale şi internată într-un spital, unde se află în afara oricărui pericol, precizează Poliţia Capitalei. 

Cu cât va crește salariul minim în 2026. Compromisul la care au ajuns partidele din coaliție

Sursa: News.ro

Etichete: Capitala, interventie, femeie salvata,

Dată publicare: 18-12-2025 10:58

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT 22.000.000€ pentru Radu Drăgușin!
NEWS ALERT 22.000.000€ pentru Radu Drăgușin!
Citește și...
O familie de olandezi, cu doi copii minori, salvată la timp din Munții Orăștiei. Mașina lor risca să se răstoarne
Stiri actuale
O familie de olandezi, cu doi copii minori, salvată la timp din Munții Orăștiei. Mașina lor risca să se răstoarne

O familie de olandezi, părinții și doi copii, un băiețel de 5 ani și o fetiță de 5 luni, au fost salvați duminică seara de jandarmii montani, din Munții Orăștiei.

O asistentă medicală de la un spital din Sibiu a suferit un infarct în timpul serviciului. Colegii ei au salvat-o la timp
Stiri actuale
O asistentă medicală de la un spital din Sibiu a suferit un infarct în timpul serviciului. Colegii ei au salvat-o la timp

O asistentă medicală de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu a suferit un infarct în timpul serviciului, fiind în prezent sub tratament, după ce a fost salvată de colegii ei care au intervenit rapid.

O femeie din Turcia a fost la un pas să fie călcată de tramvai din cauza neatenției. Cum a fost salvată în utlima clipă
Stiri externe
O femeie din Turcia a fost la un pas să fie călcată de tramvai din cauza neatenției. Cum a fost salvată în utlima clipă

O femeie din Turcia a fost la un pas de moarte, într-o stație de tramvai, pentru că... purta căști. A avut noroc cu prezența de spirit a unui agent de securitate.

Recomandări
USR îl mută pe Radu Miruță la șefia MApN. Cine va prelua Ministerul Economiei
Stiri Politice
USR îl mută pe Radu Miruță la șefia MApN. Cine va prelua Ministerul Economiei

USR vrea să-l mute pe Radu Miruță, de la Economie la Apărare. Iar în locul său ar urma să fie propus senatorul Irineu Darău. Deciziile partidului vin după demisia lui Ionuț Moșteanu de la vârful MapN.

Ce spune Nicușor despre eliminarea prescripției pentru corupție: „De ce nu reușim să rezolvăm în 15 ani?”
Stiri Justitie
Ce spune Nicușor despre eliminarea prescripției pentru corupție: „De ce nu reușim să rezolvăm în 15 ani?”

Nicușor Dan a vorbit despre problemele din Justiție înainte de reuniunea Consiliului European. Președintele a explicat faptul că problema nu este termenul de precripție a marilor fapte de corupție, ci timpul necesar pentru rezolvarea dosarelor.

Istoric: „Rusia lui Putin atacă verigile slabe ale Europei. România este, fără îndoială, una dintre ele”
Stiri actuale
Istoric: „Rusia lui Putin atacă verigile slabe ale Europei. România este, fără îndoială, una dintre ele”

Istoricul Thierry Wolton avertizează că democrația europeană rămâne neînțeleasă de restul lumii și se declară surprins de acordul dintre Putin și Trump, menit să slăbească Europa pentru câștig economic ulterior.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 18 Decembrie 2025

03:35:43

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Decembrie 2025

01:29:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Obezitatea în România, la cote alarmante! Medicul explică riscurile și soluțiile

13:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28