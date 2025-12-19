Români „refugiați” în Canada au dat lovitură după lovitură. Descoperirea de 1 milion de dolari făcută de polițiști

Un grup infracțional din care făceau parte și mai mulți români a fost prins de poliția din Canada, după o serie de furturi în Ontario, Quebec și British Columbia.

Ancheta a început în august, ca urmare a unei creșteri a furturilor din magazine, scrie The Toronto Sun. Până în prezent au fost formulate 175 de acuzații împotriva a 21 de suspecți, mai transmite poliția.

Majoritatea dintre ei se aflau deja sub ordine de eliberare condiționată sau aveau mandate de arestare pe numele lor.

O anchetă complexă

Superintendentul HPS Ryan Diodatti a declarat că banda a furat „milioane” în bunuri din magazine, vizând în special Shoppers Drug Mart. El a descris ancheta drept „complexă și de amploare”, adăugând că „infracționalitatea nu cunoaște granițe”.

Rețeaua de furturi a fost descrisă ca fiind „tranzitorie” și ar fi comis jafuri bine planificate, în plină zi. După fiecare lovitură, suspecții se întâlneau într-o locație din Mississauga, iar bunurile erau trimise către AG Liquidation, un depozit comercial de lichidare la scară largă din Brampton, precum și către alți distribuitori.

Bunuri confiscate

Poliția spune că majoritatea membrilor presupusei rețele erau rude sau prieteni apropiați. Anchetatorii au recuperat o cantitate semnificativă de bunuri furate, valoarea preliminară fiind estimată la peste 1 milion de dolari canadieni. Poliția a confiscat, de asemenea, șase vehicule.

În luna august, detectivii din cadrul Unității de Informații a Poliției din Hamilton au identificat persoane de interes legate de o serie de furturi organizate de amploare. Oamenii legii au aflat că suspecții ar face parte dintr-o organizație criminală internațională, implicată în traficul de bunuri furate încă din februarie 2024.

Autoritățile susțin că organizația este responsabilă pentru sute de furturi în Ontario. Săptămâna aceasta au fost executate 16 mandate de percheziție asupra a trei proprietăți comerciale, șase locuințe și șapte vehicule, în cadrul proiectului.

O „afacere” de familie

Anchetatorii au aflat, de asemenea, că doi dintre suspecți au zburat la Vancouver, unde ar fi comis alte furturi, vizând din nou magazine Shoppers Drug Mart de pe Coasta de Vest. Poliția din Vancouver i-a arestat și i-a trimis înapoi în Ontario.

„Erau toți membri ai aceleiași familii sau prieteni apropiați”, a declarat superintendentul HPS Marty Schulenberg, adăugând că Agenția pentru Servicii de Frontieră a Canadei investighează „statutul (de imigrație) al persoanelor”.

Majoritatea celor arestați se confruntă cu acuzații de furt, deținere de bunuri obținute prin infracțiuni, nerespectarea condițiilor de probațiune, nerespectarea angajamentelor judiciare și comiterea de infracțiuni în cadrul unei organizații criminale, printre altele.

