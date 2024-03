Polițistă din Vaslui, în misiune de menținere a păcii în Congo. Din banii de diurnă le cumpără copiilor mâncare

Luminița Drăgușanu, agent principal în Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui, se află de doi ani într-o misiune de menținere a păcii în Republica Congo, timp pe care și l-a dedicat în cea mai mare parte copiilor africani, scrie Vremea Nouă.

Luminița cheltuiește aproape toată diurna sa pe mâncare pentru copiii de acolo și vizitează mereu orfelinatele din Congo, unde face mereu donații.

Vremea Nouă

”Ea este Luminița! Un om minunat! Absolut minunat! Luminița este din Vaslui, iar momentan se află la mii de kilometri de casă, dar la datorie. Ea reprezintă România într-o misiune de menținere a păcii în Republica Congo. De 2 ani de zile ea vizitează orfelinatele din Congo și donează de fiecare dată bani pentru a-i ajuta pe cei mici.

Vremea Nouă

În fiecare lună, din diurna pe care o primește, Luminița le cumpără copiilor alimente. Pe lângă sarcinile zilnice, Luminița a ales să și ajute. Pentru că acei copii chiar au nevoie! Ce poate fi mai frumos și nobil? Felicitări, Luminița! Misiune ușoară în continuare!”, a scris Poliția Română despre agenta din Vaslui.

A primit Emblema de Onoare de la MAI în 2019

În 2019, Luminița Drăgușanu a primit Emblema de Onoare din partea Ministerului de Interne pentru participarea la misiuni internaționale.

„Am început misiunile de patrulare la sfârşitul anului 2014. Am efectuat un număr de cinci misiuni de patrulare în Paris, iar ulterior am efectuat o misiune de specialist suport operativ. Am ajutat poliţiştii francezi să identifice persoanele de origine română, care au comis diferite infracţiuni atât în Paris cât şi în departamente care ţin de oraş.

A fost o onoare să-mi reprezint ţara cu prilejul acestor misiuni, iar această distincţie reprezintă încununarea muncii depuse până acum”, declara Luminiţa Drăguşanu în anul 2019.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: