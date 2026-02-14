Se pare că agentul cu 15 ani de experiență în sistem ar fi dat lovitura împreună cu soția sa în 20 de magazine din Parndorf.

Polițiștii austrieci au găsit inclusiv un dispozitiv pentru îndepărtarea anti-furtului. Bărbatul și-a recunoscut faptele, însă autoritățile de la Viena nu au știut inițial că individul este angajat al Ministerului de Interne.

Polițistul nu a avut niciodată probleme disciplinare și are o situație materială bună

În plus, la întoarcerea în țară, bărbatul nu și-ar fi informat superiorii despre cele întâmplate. Autoritățile de la noi au aflat totul după ce investigațiile au avansat.

Agentul - care nu a avut până acum probleme disciplinare - este pus la dispoziția conducerii IPJ Arad până la finalizarea anchetei din Austria.

Bărbatul ar avea o situație materială bună, potrivit unor informații. Prejudiciul este estimat la aproape 3.000 de euro.