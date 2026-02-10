Bărbatul fusese ridicat de forțele de ordine după un scandal cu mai mulți colegi veniți să stingă incendiul care îi cuprinsese locuința.

Corespondent PROTV: „Doi ani, cinci luni și zece zile este pedeapsa pe care Tribunalul Militar i-a dat-o plutonierului de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov, după ce judecătorul militar l-a găsit vinovat de ultraj. Totul după un incident mai puțin obișnuit, petrecut în luna septembrie, atunci când bărbatul părăsit de nevastă și copil s-ar fi omenit cu alcool. În aceste condiții, în apartamentul său, situat în zona Sectorului 2, ar fi izbucnit un incendiu. Așa că în ajutorul său au venit colegii săi de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, care au fost ferm hotărâți să stingă flăcările. Vâlvătaia amenința și celelalte locuințe, doar că, din pricina faptului că plutonierul era sub influența alcoolului, ar fi devenit extrem de recalcitrant și agresiv, cel puțin verbal, cu cei care voiau să-i dea o mână de ajutor.

Este și motivul pentru care pompierii au chemat în ajutor mai multe echipaje de polițiști pentru a-l potoli pe subofițer și, în final, a fost încătușat și a dus la Secția 8 de poliție. Acolo a reușit să își desfacă de la mâini cătușele, spun martorii, și ar fi devenit extrem de agresiv cu trei dintre agenții care încercau să-l imobilizeze, lovindu-i în cap și culcându-i la pământ, provocându-le chiar răni.

În urma acestui incident scandalos, bărbatul a fost reținut inițial de procurorii militari, apoi arestat preventiv chiar de Ziua Pompierilor, și a petrecut o bună perioadă de timp în spatele gratiilor. Ulterior, a fost plasat în arest la domiciliu, iar acum a primit această pedeapsă de doi ani și jumătate de închisoare. Însă, dacă ea va rămâne definitivă, nu va ajunge în spatele gratiilor, pentru că instanța militară a decis să-i suspende executarea acestei pedepse cu o perioadă de supraveghere de 4 ani.

În plus, va trebui să presteze 100 de zile de muncă în folosul comunității, poate chiar la Institutul Național de Medicină Legală și, mai ales, să le achite celor trei agenți de poliție daune morale totale de 50.000 lei.

După pronunțarea acestei sentințe subofițerul de la pompieri a transmis, prin vocea avocatului său, că își asumă întreaga responsabilitate pentru acest incident violent, că regretă ceea ce a făcut și, mai ales, spune că este gata, ba chiar promite să își schimbe atitudinea, arătând că ceea ce a făcut nu-l caracterizează și transmițându-le practic șefilor săi că este gata să se întoarcă pentru a demonstra același devotament și spirit civic în munca sa de pompier.

Cât privește pedeapsa, cel puțin deocamdată, nici pompierul și nici avocatul său nu o comentează. Analizează încă posibilitatea de a o ataca cu apel la Curtea Militară.”