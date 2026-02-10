Acțiunile s-au desfășurat zi și noapte, în mai multe județe, fără succes. Emil Gânj este dat în urmărire internațională.

În localitatea Miheșu de Câmpie, lângă casa familiei tinerei ucise de Emil Gânj, stă în permanență de pază o mașină de poliție cu doi agenți. Rudele victimei spun că încă se tem ca individul să nu se întoarcă și să caute răzbunare.

Rudă: „E în libertate și na... sperăm să-l prindă mai repede”.

În iulie anul trecut, Emil Gânj și-ar fi ucis iubita, o femeie de 23 de ani, apoi i-a incendiat casa și a dispărut fără urmă.

În primele trei luni după crimă, a fost căutat de forțe impresionante de polițiști în județele Mureș, Cluj, Bistrița-Năsăud. S-a lucrat zi și noapte, iar acum, potrivit sindicaliștilor, 29 de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Mureș susțin că s-au strâns mii de ore suplimentare, pentru care agenții nu au fost plătiți.

Daniel Oltean, președinte Europol Mureș: „În total, per serviciu, undeva la 2.600 de ore suplimentate. Au fost acumulate în lunile iulie, august, septembrie, focalizarea mai mult în luna iulie, în momentul cald al situației. Trebuiau recuperate sau să fie puse în plată până în decembrie anul trecut”.

Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureș: „S-a constatat că unii dintre polițiști au rămas cu ore suplimentare care nu au fost compensate cu timp liber corespunzător. Astfel, fiecare caz în parte va fi reanalizat și se vor dispune măsuri conform prevederilor legale în vigoare”.

Emil Gânj a fost trimis în judecată, în lipsă, pentru omor calificat cu premeditare, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție. Individul de 37 de ani este dat în urmărire internațională.