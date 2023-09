Plantele păcălite de vreme au început să rodească în septembrie. În partea de vest a țării au înflorit cireșii

Cultivatorii spun că vom avea legume românești până aproape de începutul iernii. Mai ales că, și octombrie se anunță neobișnuit de călduroasă. Trist este că, în partea de vest a țării, au înflorit cireșii.

Este așa de cald pe final de septembrie, încât și plantele, păcălite de vreme, dau rod ca în luna lui gustar.

Ioan Jivu, legumicultor din Timiș: „Am varză, am conopidă, am vinete încă destul de multe și de-o calitate bună, ardei, gogșari cu capia, broccoli, mai am țelină, roșii”.

Ioan Turnea, legumicultor din Timiș: „După cum vedeți, plantele încă vegetează. Au vârfurile verzi, flori, fructe proaspăt legate, asta dovedește că planta încă lucrează”.

Iar cireșii au înflorit a doua oară, ca în luna mai, dezorientați și ei de vreme. În mod normal, spun specialiștii, plantele ar fi trebuit să intre, la noi, în starea de repaus. Însă condițiile climatice încep să semene cu cele din alte țări.

Radu Sumalan, profesor al Facultății de Horticultură și Silvicultură Timișoara: „La legume, majoritatea au mediterană sau au în America de Sud, Centrală, dacă ne referim la tomată, ardei, unde ele au un ciclu de vegetație foarte lung, unele dintre ele chiar ar putea fi perene în zonele respective”.

Deși mulți se bucură de vara prelungită, temperaturile ridicate aduc multe neajunsuri în agricultură.

Radu Sumalan, profesor al Facultății de Horticultură și Silvicultură Timișoara: „Dacă înainte aveam la dăunători una, două, trei genrații pe an, maxim, acum discutăm de patru, cinci, pentru că se face primăvară în februarie și vine direct iarna sau toamna în decembrie”.

Un val de aer cald din nordul Africii, care a cuprins țara de mai bine de o săptămână, este responsabil de temperaturile nefiresc de mari.

Elza Hauer, meteorolog: „Abateri față de normele climatologice de 4, până la 7 grade, urmând să avem și zile cu abateri mai ridicate decât acestea”.

Săptămâna viitoare, chiar dacă temperaturile vor fi sub cele înregistrate până acum, vremea se va menține caldă pentru sfârșitul lui septembrie, spun meteorologii.

