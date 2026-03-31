Măsura se menține în aceleași condiții ca și până în prezent, având ca obiectiv protejarea puterii de cumpărare a populației și asigurarea accesului la alimente esențiale, la prețuri corecte, susține ministerul Agriculturii, într-un comunicat de presă.

OUG nr. 67/2023 a instituit o măsură temporară de combatere a creșterii excesive a prețurilor la produse agricole și alimentare, prin plafonarea adaosurilor comerciale pe întreg lanțul alimentar.

„Prelungim această măsură pentru că statul are obligația să intervină atunci când apar dezechilibre în piață care afectează direct românii. Nu putem accepta ca produsele de bază să devină inaccesibile din cauza unor practici comerciale care nu reflectă realitatea costurilor din lanțul agroalimentar.Plafonarea adaosului comercial rămâne un instrument necesar pentru a corecta aceste derapaje și pentru a asigura un echilibru corect între fermieri, procesatori și retail. În același timp, este un semnal clar că susținem producția românească și protejăm consumatorii, nu specula”, a declarat ministrul Florin Barbu.

De remarcat că anunțul a fost făcut, oficial, printr-un comunicat de presă, la ora 18:52, cu 8 minute înainte de briefingul de presă al Guvernului, de către minister, nu de către Guvern.

Ulterior, după circa un sfert de oră, decizia a fost confirmată și de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu

"Practic, este vorba despre o prelungire a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până pe data de 30 iunie 2026. Suntem în a cincisprezecea lună de plafonare, periodic reînnoită prin ordonanţe de urgenţă. Măsura se menţine în aceleaşi condiţii ca până în prezent, referitoare la o serie de alimente de bază. Există o listă, începând cu: pâinea albă, iaurt, ouă, ulei, carne de pui, carne de porc şi aşa mai departe", a anunţat Ioana Nadina Dogioiu, la finalul şedinţei de Guvern.

Efectele plafonării prezentate de ministrul Agriculturii nu se regăsesc în prețurile reale, conform INS

„Din data de 31 martie expiră plafonarea adausului comercial la alimentele de bază. Am avut discuţii la guvern. Am încercat să conving cu date, aşa cum am făcut de fiecare dată, ce impact poate avea asupra românilor şi asupra consumatorilor români. Am arătat cu date clare, inclusiv date oficiale prezentate de către Consiliul Concurenţei, prin care preţurile în România au scăzut, la alimentele de bază, cu procente între 15 şi 33%”, a declarat ministrul Agriculturii luni, 30 martie, cu o zi înainte de a anunța oficial continuarea plafonării.

Ieftinirile de 33% la mâncare anunțate de ministrul PSD al Agriculturii contrazic în totalitate raportările oficiale ale INS. Potrivit Institutului, mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,89% în luna februarie 2026, faţă de februarie 2025, şi cu 0,76% faţă de ianuarie 2026. O reducere cu 30% a prețurilor alimentelor de bază, cele mai consumate, nu ar fi permis o inflație totală la mâncare atât de ridicată.

Singura ieftinire notabilă în datele INS este la cartofi: ieftinire cu 11,82% în luna februarie 2026, faţă de februarie 2025, dar cu o scumpire reală cu 2,24% faţă de ianuarie 2026. Per total, rata anuală a inflaţiei a scăzut uşor la 9,31% în luna februarie, de la 9,62% în luna ianuarie.

Lista completă, nemodificată, a produselor alimentare cu adaos comercial plafonat

Măsura se aplică pentru o listă de produse alimentare de bază, respectiv:* pâine albă simplă (300–500 g)* lapte de consum 1 l (1,5% grăsime, fără UHT)* brânză telemea de vacă vrac* iaurt simplu de vacă (3,5% grăsime, max. 200 g)* făină albă de grâu „000” (până la 1 kg)* mălai (până la 1 kg)* ouă de găină calibrul M* ulei de floarea-soarelui (până la 2 l)* carne proaspătă de pui* carne proaspătă de porc* legume proaspete vrac (ex: roșii, ceapă, castraveți, morcovi, ardei etc.)* fructe proaspete vrac (ex: mere, pere, prune, struguri)* cartofi proaspeți albi vrac* zahăr alb tos (până la 1 kg)* smântână (12% grăsime)* unt (până la 250 g)* magiun (până la 350 g).

Lista rămâne nemodificată față de aplicările anterioare ale măsurii.