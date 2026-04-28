Când Social-Democraţii din România (PSD) s-au aliat, luni, cu Alianţa pentru Uniunea Românilor (AUR) de extremă dreapta pentru a-l răsturna pe prim-ministrul Ilie Bolojan şi guvernul de coaliţie de centru pe care îl susţinuseră anterior, parlamentarii de la Bruxelles au afirmat că centru-stânga face exact ceea ce a acuzat de mult timp Partidul Popular European, de centru-dreapta: favorizează forţele pe care s-a angajat să le izoleze, scrie POLITICO.

Dacă PSD răstoarnă guvernul şi formează o coaliţie cu AUR, „va călca o linie roşie pe care ei înşişi au trasat-o în Europa: refuzul cooperării politice cu forţele extremiste”, a declarat Vula Tsetsi, preşedinta Partidului Verde European.

Această mişcare scoate la iveală o discrepanţă între liniile roşii politice de la Bruxelles şi realităţile naţionale haotice, unde ascensiunea extremei drepte face din ce în ce mai dificil pentru partidele mainstream să guverneze fără acestea, notează POLITICO.

Socialiştii de la Bruxelles nu erau la curent cu planurile din România, potrivit a doi oficiali familiarizaţi cu problema, cărora li s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi deschis. Iratxe García, preşedinta Grupului Socialiştilor şi Democraţilor (S&D), a declarat pentru POLITICO că se aşteaptă ca omologii săi români să colaboreze cu forţele pro-europene în viitor.

Partidele populiste de dreapta câştigă teren

Alegerile europene din 2024 au produs cel mai de dreapta parlament din istoria blocului comunitar. Grupul de extremă dreapta „Patrioţii” - din care fac parte Marine Le Pen din Franţa şi Viktor Orbán din Ungaria - a devenit a treia forţă ca mărime, urmat de grupul de dreapta „Conservatorii şi Reformiştii Europeni” (ECR), care o include pe Giorgia Meloni din Italia, partidul Lege şi Justiţie (PiS) din Polonia şi AUR.

În toată Europa, partidele populiste de dreapta câştigă teren pe măsură ce alegătorii se îndreaptă spre ele pe fondul crizei costului vieţii şi al presiunilor legate de migraţie. Conservatorii din mainstream au colaborat din ce în ce mai mult cu aceştia în ţări precum Olanda, Italia, Suedia, Croaţia şi Austria, ceea ce a înfuriat partidele de centru-stânga, care au acuzat PPE că a normalizat extrema dreaptă în timpul campaniei electorale pentru alegerile europene din 2024.

Copreşedintele grupului ECR din Parlamentul European, Patryk Jaki, a declarat pentru POLITICO că este „evident” că forţele sale politice nu mai pot fi ignorate.

Însă această influenţă crescândă creează acum probleme pentru socialiştii europeni, întrucât unii dintre propriii lor membri încep să încheie acorduri cu dreapta.

Precedentul lituanian

În 2025, social-democraţii lituanieni au încheiat un acord de coaliţie cu Nemuno Aušra („Zorii pe Neman”), un partid care, potrivit unor informaţii, intenţionează să se alăture grupului „Patrioţii” de la Bruxelles.

Partidul Socialiştilor Europeni nu a criticat public această mişcare. La jumătate de an distanţă, ONG-urile au avertizat PES şi grupul S&D (grupul PES din Parlamentul European) într-o scrisoare deschisă că reformele planificate în domeniul mass-media de către social-democraţii lituanieni şi partenerul lor de coaliţie ar submina libertatea presei. Semnatarii au îndemnat PES şi S&D să stabilească dacă membrul lor lituanian respectă valorile fundamentale social-democrate şi să prezinte clar măsurile pe care le-ar lua în cazul în care aceste valori sunt încălcate.

Partidul Socialiştilor Europeni nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

În timp ce alianţa din Lituania a atras o atenţie limitată la Bruxelles, România - fiind o ţară mai mare - este mai greu de ignorat. Având în vedere că un partid membru al S&D colaborează cu extrema dreaptă la Bucureşti, alte grupuri politice fac presiuni asupra socialiştilor să explice unde trag linia, potrivit POLITICO.

„Partidul Socialiştilor Europeni şi Grupul S&D trebuie să menţină presiunea asupra partidului lor membru din România pentru a-şi păstra credibilitatea atunci când critică cooperarea dintre PPE şi extrema dreaptă la nivel european”, a declarat Tsetsi, reprezentantă a Verzilor.

Terry Reintke, o parlamentară germană de rang înalt care prezidează grupul parlamentar al Verzilor în Parlament, a afirmat că social-democraţii „au fost întotdeauna aliaţi puternici în lupta de lungă durată pentru cordonul sanitar”. Ea a avertizat însă că „progresiştii pierd atunci când puterea este predată extremei drepte; nimeni nu ar trebui să se lase tentat de putere dacă preţul este o coaliţie cu inamicul democraţiei”, a subliniat ea.

Preşedintele PPE, Manfred Weber, a făcut apel ca „toată lumea să se comporte responsabil” la Bucureşti pentru a asigura stabilitatea guvernului.

Siegfried Mureşan, europarlamentar român de rang înalt din PPE, a declarat pentru POLITICO că este circumspect în privinţa intenţiilor pe termen lung ale social-democraţilor şi prevede o viitoare cooperare între PSD şi AUR. „Prin consolidarea AUR şi prin validarea naraţiunii şi acţiunilor sale anti-establishment şi anti-europene, peisajul politic românesc se va polariza între un tabără pro-reformă condusă de prim-ministrul Ilie Bolojan şi o tabără anti-europeană în jurul AUR, social-democraţii jucând doar un rol marginal în peisajul politic românesc în anii următori, aşa cum o fac deja în mai multe alte state membre ale UE”, a spus Mureşan.

Valérie Hayer, preşedinta grupului liberal Renew Europe, a susţinut coaliţia pro-europeană a lui Bolojan, declarând luni seara la o televiziune din România: „Este iresponsabil să te aliniezi cu cei care subminează democraţia, care subminează România şi care subminează Europa - cei care nu sunt aliniaţi cu valorile noastre, care pun la îndoială ştiinţa şi care îl au pe Vladimir Putin ca aliat cel mai apropiat”.

Cum justifică socialiștii europeni decizia PSD

Socialiştii europeni au evitat până acum să-şi mustre public partidul membru din România.

„Îmi reafirm încrederea în Partidul Social-Democrat (român) şi în angajamentul său de a colabora cu toate forţele pro-europene”, a declarat preşedinta S&D, Iratxe García, pentru POLITICO. „Acest principiu este nenegociabil şi se află în centrul familiei noastre politice”, a punctat ea.

García a menţionat că Sorin Grindeanu, preşedintele social-democraţilor din România, s-a angajat să nu încheie un acord politic cu AUR.

„De asemenea, menţionez că (PSD) a fost cel care a decis să părăsească guvernul”, a spus García. „Decizia de a susţine o moţiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan este în concordanţă cu acea alegere de a se retrage din guvernare”, a explicat ea.

Patru parlamentari social-democraţi care au vorbit cu POLITICO au minimizat importanţa mişcării partidului din România. Aceştia au afirmat că, deşi situaţia nu este ideală, cordonul sanitar vizează în principal nivelul UE, mai degrabă decât politica naţională. De asemenea, au susţinut că apartenenţa AUR la grupul de dreapta ECR îl face un partener mai acceptabil decât partidele din grupul mai extremist al Patrioţilor.