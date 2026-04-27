Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău, în ultima perioadă, zeci de persoane au ajuns în arest, după ce au făcut obiectul unor cercetări în dosare care au vizat infracţiuni economice, încălcări ale regimul circulaţiei pe drumurile publice, armelor, explozibililor şi substanţelor periculoase, dar şi suspecţi de comiterea unor fapte din sfera investigaţiilor criminale şi a ordinii publice.

"Gradul de ocupare al Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul IPJ Buzău a înregistrat un trend ascendent, astfel că au existat situaţii când capacitatea centrului a ajuns la limita maximă de persoane ce pot fi custodiate. În aceste cazuri, persoanele împotriva cărora au fost luate măsuri privative de libertate au fost redirecţionate către alte centre de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Poliţiei Române, cu sprijinul şi sub supravegherea structurii coordonatoare de la nivel central. De asemenea, facem precizarea că au fost înregistrate şi situaţii în care persoane private de libertate au fost redirecţionate din alte judeţe, în vederea introducerii în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din Buzău, pe motiv de supraaglomerare", a transmis IPJ Buzău.

Peste 260 de persoane reținute de IPJ Buzău în primele 4 luni ale anului

La începutul lunii aprilie, gradul de ocupare al Centrului de Reţinere Buzău era de aproximativ 80%, ceea ce ar putea duce, în condiţiile unor noi arestări, la relocarea unor persoane cercetate penal.

"La începutul acestei luni, gradul de ocupare al Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul IPJ Buzău înregistra un procent de aproximativ 80%, valoare aflată într-o continuă dinamică, procentul fiind pasibil de modificări de la o zi la alta, în funcţie de situaţia operativă înregistrată la nivelul judeţului Buzău sau al judeţelor limitrofe, caz în care s-ar putea impune relocări ale persoanelor custodiate. Factorii responsabili de amenajarea şi îngrijirea acestor spaţii manifestă preocupare constantă pentru asigurarea unor condiţii conforme legislaţiei în vigoare, acestea fiind permanent igienizate. Totodată, menţionăm că, la acest moment, hrana persoanelor private de libertate custodiate de unitatea noastră este asigurată prin sistem catering, de o unitate de profil din municipiul Buzău, conform unui contract încheiat de către IPJ Buzău", a informat sursa citată.

Doar în prima jumătate a anului precedent, în urma activităţilor desfăşurate de IPJ Buzău, sub coordonarea procurorilor, au fost dispuse peste 260 măsuri preventive faţă de persoane cercetate în cauze penale, faţă de 185 de persoane fiind dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore.