Accident cu 13 victime în Maramureş. Un microbuz și un autoturism s-au ciocnit după ce un șofer a intrat pe contrasens. FOTO

"Pompierii au fost solicitaţi să intervină la un accident rutier în care sunt implicate un autoturism şi un microbuz, produs pe DJ 184, la ieşire din localitatea Baia Sprie. (...) În urma accidentului, au rezultat 13 victime, dintre care 10 sunt transportate la spital, conştiente, iar trei victime au refuzat transportul la spital, în urma evaluării medicale de la faţa locului", a transmis ISU.

„Accident rutier produs între un autoturism şi un microbuz, pe DJ 184, la ieşire din localitatea Baia Sprie”, a anunţat ISU Maramureş, precizând că, având în vedere numărul persoanelor implicate, la nivelul judeţului a fost activat Planul Roşu de Intervenţie.

Din primele date, unul dintre vehiculele implicate ar fi pătruns pe sensul opus de mers, a precizat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş.

Pe lângă poliţişti, la locul accidentului au intervenit echipaje ale ISU şi ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

Planul Roşu de Intervenţie a fost dezactivat.