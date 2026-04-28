Accident cu 13 victime în Maramureş. Un microbuz și un autoturism s-au ciocnit după ce un șofer a intrat pe contrasens. FOTO

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
Accident 1
News.ro

Zece persoane au fost transportate la spital în urma unui accident produs, marţi, între un microbuz şi un autoturism, pe Drumul Judeţean 184, între localităţile Baia Sprie şi Şişeşti, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Maramureş.

autor
Mihaela Ivăncică

"Pompierii au fost solicitaţi să intervină la un accident rutier în care sunt implicate un autoturism şi un microbuz, produs pe DJ 184, la ieşire din localitatea Baia Sprie. (...) În urma accidentului, au rezultat 13 victime, dintre care 10 sunt transportate la spital, conştiente, iar trei victime au refuzat transportul la spital, în urma evaluării medicale de la faţa locului", a transmis ISU.

În urma accidentului, traficul rutier pe DJ 184 a fost restricţionat.

„Accident rutier produs între un autoturism şi un microbuz, pe DJ 184, la ieşire din localitatea Baia Sprie”, a anunţat ISU Maramureş, precizând că, având în vedere numărul persoanelor implicate, la nivelul judeţului a fost activat Planul Roşu de Intervenţie.

Din primele date, unul dintre vehiculele implicate ar fi pătruns pe sensul opus de mers, a precizat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş.

Pe lângă poliţişti, la locul accidentului au intervenit echipaje ale ISU şi ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean. 

Planul Roşu de Intervenţie a fost dezactivat.

Sursa: Agerpres

Sursa: Agerpres

Etichete: accident, maramures,

Știri Actuale
Știri Actuale
Stiri Sport
Recomandări
Stiri Politice
Stiri externe
Știri Actuale
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Aprilie 2026

45:28

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Aprilie 2026

01:46:32

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 27 Aprilie 2026

20:12

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Războiul dronelor

41:32

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

PSG - Bayern Munchen, ”finala” din semifinalele Champions League, de la 22:00! Dublă lovitură pentru Bayern

Sport

Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"