Diana Buzoianu: În Olt sunt zeci de hectare gestionate ilegal de balastiere. Mii de transporturi ignorate de autorități

Diana buzoianu inquam photos george calin

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susține că în județul Olt există zeci de hectare exploatate ilegal de balastiere, de unde s-au extras nisip și balast vândute ulterior, acuzând că neregulile au fost cunoscute de conducerea ABA Olt și SGA Olt.

Mihaela Ivăncică

”În Olt balastierele ilegale se văd din satelit, la propriu. Uitaţi-vă la poza de mai jos. Iazul încercuit nu exista acum 4 ani. 4 ani s-a săpat un crater, fără acte, pe 5 hectare. Un crater de unde au fost mii de camioane scoase cu nisip şi balast, materiale care apoi au fost vândute şi s-a obţinut un venit ilegal de milioane şi milioane de lei”, a scris, luni seară, pe Facebok, ministrul Mediului.

Mii de transporturi ignorate de autorități

Diana Buzoianu a afirmat că au fost mii de camioane dus-întors, ”pe care conducerile de la nivelul Administraţiei Bazinale Olt şi din structura din local SGA Olt spun că nu le-au văzut”.

”Şi acesta e doar un caz. În Olt sunt zeci de hectare gestionate ilegal de balastiere. Ei bine, eu cred că românii merită mai mult. Merită mai mult decât autorităţi care vând poveşti de adormit copiii. Merită respect faţă de lege, în primul rând. Şi mai cred că toate conducerile care arată o asemenea indiferenţă faţă de mafii locale nu mai au de ce să rămână la conducerea acelor instituţii. În locul lor pot veni oameni aleşi transparent, cu proceduri de selecţie competitive”, a adăugat ministrul Mediului.

Aceasta a precizat că a fost informată de directorul general al ANAR, Dragoş Cazan, că urmează să fie realizată fix o astfel de procedură transparentă la nivelul Olt pentru directorul Administraţiei Bazinale Olt.

”E normal ca mandatul viitorului director să fie scoaterea ilegalităţilor din local la iveală şi sancţionarea legală a tuturor celor care au întors ochii la ilegalităţi în ultimii ani de zile. Cât să mai suporte românii oameni puşi pe funcţii doar pe criterii politice?”, a declarat Diana Buzianu.

Sursa: News.ro

Diana Buzoianu: 30.000 de accesări în aplicația „Inspectorul balastierelor". „Există o caracatiță cu legături politice"

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, anunţă că, după lansarea aplicaţiei Inspectorul Balastierelor, în sistemul informatic au fost înregistrate zeci de mii de accesări din partea unor oameni.
Diana Buzoianu: Romsilva a fost tratată ca o moșie, iar cei care pierd funcții încearcă acum să blocheze schimbările

Oameni care au tratat Romsilva ca pe propria moşie şi pierd funcţii de conducere în urma unui proces transparent de reorganizare contestă acum acest proces, susţine ministra mediului, Diana Buzoianu.
Senatul a respins moțiunea simplă împotriva ministrului Diana Buzoianu, "bolșevica de la Mediu". PSD nu a pariticipat la vot

Moţiunea simplă formulată de senatorii Opoziţiei împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pe care o acuză că ar bloca proiecte energetice strategice realizate în proporţie de peste 90%, a fost respinsă, luni, în plenul Senatului.

Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa"

Socialiştii europeni au petrecut ani de zile criticând centru-dreapta pentru că a încheiat acorduri cu extrema dreaptă. Dar acum se confruntă cu aceeaşi acuzaţie. 

Stiri externe
Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

Președintele american Donald Trump a avut luni o întâlnire cu echipa de securitate națională pe tema Iranului, în cadrul căreia a fost discutată o nouă propunere a Teheranului, a confirmat Casa Albă.

