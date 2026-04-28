Diana Buzoianu: În Olt sunt zeci de hectare gestionate ilegal de balastiere. Mii de transporturi ignorate de autorități

”În Olt balastierele ilegale se văd din satelit, la propriu. Uitaţi-vă la poza de mai jos. Iazul încercuit nu exista acum 4 ani. 4 ani s-a săpat un crater, fără acte, pe 5 hectare. Un crater de unde au fost mii de camioane scoase cu nisip şi balast, materiale care apoi au fost vândute şi s-a obţinut un venit ilegal de milioane şi milioane de lei”, a scris, luni seară, pe Facebok, ministrul Mediului.

Mii de transporturi ignorate de autorități

Diana Buzoianu a afirmat că au fost mii de camioane dus-întors, ”pe care conducerile de la nivelul Administraţiei Bazinale Olt şi din structura din local SGA Olt spun că nu le-au văzut”.

”Şi acesta e doar un caz. În Olt sunt zeci de hectare gestionate ilegal de balastiere. Ei bine, eu cred că românii merită mai mult. Merită mai mult decât autorităţi care vând poveşti de adormit copiii. Merită respect faţă de lege, în primul rând. Şi mai cred că toate conducerile care arată o asemenea indiferenţă faţă de mafii locale nu mai au de ce să rămână la conducerea acelor instituţii. În locul lor pot veni oameni aleşi transparent, cu proceduri de selecţie competitive”, a adăugat ministrul Mediului.