Directorul general Jozsef Varadi a declarat că rezervările pentru vară sunt mai puternice decât în 2025, în timp ce alţi operatori precum easyJet şi TUI Group au raportat scăderi ale rezervărilor şi au emis avertismente privind profitul.

Wizz Air este acoperită în proporţie de 70% pentru necesarul de combustibil în perioada verii şi estimează livrarea a 35 de aeronave noi Airbus în 2026. Compania intenţionează să îşi reînnoiască contractele de hedging pe măsură ce acestea expiră, pentru a se proteja de volatilitatea preţurilor.

Şeful companiei a precizat că nu se aşteaptă la o penurie de combustibil în perioada imediată, însă a avertizat că preţurile ar putea rămâne ridicate chiar şi după încheierea conflictului. La un nivel de aproximativ 1.500 de dolari pe tonă, fluxurile de combustibil sunt redirecţionate inclusiv din Statele Unite pentru a compensa eventualele deficite din Orientul Mijlociu.

În acelaşi timp, Jozsef Varadi a subliniat dependenţa excesivă a Europei de combustibilul din regiune, afirmând că actualul context ar trebui să determine o reevaluare strategică a surselor de aprovizionare, în condiţiile în care industria ar putea intra într-o perioadă de reducere a capacităţii în toamnă.