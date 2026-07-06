Potrivit datelor oficiale, creșterea este de aproape 40% într-un singur an. În timp ce banii din Pilonul II se strâng automat, un proiect de lege votat în Senat propune o nouă variantă de economisire pe termen lung, după model american și britanic.

Fondurile de pensii private obligatorii, Pilonul II, au ajuns la sfârșitul lunii mai la active totale de 227,5 miliarde de lei. Sunt banii strânși în conturile a 8,5 milioane de români, însemnând contribuțiile virate lunar din salariu și investițiile făcute de administratorii fondurilor. Suma este cu 37% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Autorității de Supraveghere Financiară.

Cel mai mare cont depășește 3,7 milioane de lei, în timp ce media este de aproximativ 26.660 de lei de participant. O evoluție pe plus a avut și Pilonul III de pensii, cel facultativ, în care s-au strâns 8,4 miliarde de lei, din contribuțiile voluntare ale unui milion de participanți. Dar, pentru mulți români, Pilonul II rămâne principala formă de economisire pe termen lung, întrucât contribuțiile sunt virate automat din salariu.

Corespondent Știrile ProTV: „Proiectul de lege de la noi prevede că fie contribui din venituri neimpozitate, adică brute, și atunci plătești impozit doar când retragi banii, adică la pensie, fie contribui din venituri deja impozitate, iar la final ești scutit de impozitare. Indiferent de alegerea făcută, câștigurile obținute cât timp banii rămân investiți sunt scutite de impozit și de contribuții.”

Maria Gabriela Horga, senatoare PNL: „Contribuțiile sunt 100% voluntare, fiecare investește cât își permite, fiecare persoană decide în ce investește: acțiuni, obligațiuni. Banii rămân ai titularului contului și pot fi retrași la pensionare sau în alte situații speciale.”

Același sistem permite ca angajatorul să vireze bani în acest cont, în limita a 33% din salariul de bază brut, sumă pentru care nu se vor plăti taxe.

Dragoș Cabat, economist: „Este un sistem care completează Pilonul II și III de pensie. Fie poți, la un moment dat, chiar înainte de pensionare, să lichidezi contul respectiv, fie poți să îl ții până după pensionare.”

Inițiativa legislativă a fost trimisă pentru votul decisiv în Camera Deputaților.