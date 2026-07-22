Plata pensiilor în sistemul public din România se face lunar, conform opțiunii fiecărui pensionar. Cei care primesc pensia prin intermediul CN Poșta Română SA o vor încasa între 1 și 15 ale lunii, la domiciliu.

În cazul în care beneficiarul nu este găsit acasă, pensia poate fi ridicată de la ghișeul poștal în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii, conform CNPP.

În cazul plăților restante, acestea se efectuează la domiciliu între 11 și 15 ale lunii, cu aceeași procedură pentru pensionarii avizați.

Pensiile primite pe card

Pentru cei care au optat pentru plata în cont curent sau pe card, banii sunt virați în data de 12 a fiecărei luni (n.r. miercuri în luna august), dar nu mai târziu de 13 ale lunii.

Documentul de informare, cunoscut drept talonul mov, este transmis beneficiarilor la domiciliu între 1 și 15 ale lunii. În situația în care pensionarul nu este găsit acasă, talonul poate fi ridicat de la poștă în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată.

Când sunt plătite pensiile în străinătate

Pensionarii care au domiciliul sau reședința în afara României și au solicitat transferul drepturilor într-un cont bancar deschis în statul în care locuiesc primesc pensia în data de 20 a fiecărei luni.

Pensionarii care locuiesc în străinătate pot încasa pensia din România printr-un mandatar, pe baza unei procure speciale. Aceasta trebuie depusă la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a mandatarului sau de la ultimul loc de asigurare al titularului.

Procura specială trebuie autentificată la o misiune diplomatică sau un oficiu consular al României, ori la un notar public (român sau străin, în funcție de țară). În cazul documentelor emise în străinătate, este necesară apostilarea conform Convenției de la Haga din 1961 și traducerea legalizată în limba română.

Procura specială trebuie să conțină datele titularului și ale mandatarului, obiectul mandatului și o precizare clară că mandatarul are toate obligațiile titularului, inclusiv aceea de a anunța orice schimbare care ar putea afecta plata pensiei.

Procura specială este valabilă maximum 18 luni de la data autentificării.

Apostilarea simplifică procedura de recunoaștere a documentelor între state, eliminând necesitatea supralegalizării consulare. Apostila are formă pătrată, cu latura de 9 cm, și poartă inscripția Apostille – Convention de la Haye du 5 Octobre 1961.

Apostilarea se aplică direct pe documentul oficial, indiferent de țara în care este emis, și certifică autenticitatea acestuia pentru a fi recunoscut în România sau în celelalte state semnatare ale convenției.

Sistemul de plată a pensiilor în străinătate funcționează din august 2008 și permite virarea drepturilor în conturile bancare declarate de beneficiari în statul de domiciliu sau de ședere obișnuită.