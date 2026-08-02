Timpul liber, după 21 de ani de muncă în subteran, i-a dat ocazia să-și descopere talentul de fotograf. De acolo s-a născut o expoziție admirată de toți locuitorii.

Sorin Laurențiu Vasile, sau „Fotograful de Serviciu”, cum îl știu prietenii, a început, acum un an, un proiect ambițios: să spună, în fotografii, poveștile oamenilor din Valea Jiului. Acum, ele sunt expuse la Muzeul Satului din Petrila.

Localnic: Sunt făcute instantaneu, nu sunt oamenii pregătiți pentru fotografii, eu am fost surprins la 1 Decembrie cu drapelul, colegii sunt la evenimentele tradiționale de aici de la noi din Valea Jiului.

Sorin Laurențiu Vasile, fost miner: Așa îți dai seama de greutățile prin care trec acești oameni. Am coborât în mină după ce am ieșit la pensie să fotografiez minerii, am fost cu elevii în diferite drumeții, și caut să arăt tot ce e pozitiv din om.

Expoziția atrage și turiști.

Fotograful de Serviciu” i-a făcut mândrii pe locuitorii din Petrila.

Localnică: Îi doresc în continuare să surprindă cu obiectivul cât mai multe momente unice, autentice, iar proiectul lui de suflet, 365 de portrete din ținutul petrilenilor, să dăinuie peste timp.

Fostul miner continuă să-și urmeze pasiunea cu noi proiecte. A început deja să lucreze la o altă serie de fotografii, cu încă 365 de oameni, pe care îi va întâlni în plimbările sale din Valea Jiului.