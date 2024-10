Peste 70.000 de pelerini au mers pe „Drumul Sfinților”, la Iași. Timpul de așteptare la Sfânta Parascheva a ajuns la 8 ore

Catedrala Mitropolitană din Iași s-a umplut și azi-noapte de oameni veniți din toate colțurile țării. Credincioșii au așteptat ore bune pentru a se ruga la raclele cu moaștele Sfintei Parascheva și Sfântului Pantelimon.

La ora 21 eraupe culoar sunt 20.000 de pelerini. Cei care s-au pus la rand, vor ajunge la racla la 5 dimineata, dupa 8 ore de asteptare.

Tânăr: „În fiecare an vin și chiar după ce vin se întâmplă anumite chestii spre bine. M-a ajutat cu un job bun cu familia am reușit să ne mutăm”.

Bătrână: „Mă rog la dansa și primesc ajutor. Am avut și perioade când am așteptat și 24 de ore”.

Peste 70.000 de credinicooși s-au închinat la Sf. Parascheva

De marți, atunci când început pelerinajul, peste 70.000 de oameni au trecut pe la raclă.

Constantin Sturzu, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei din Iași: „Au început să vină mai mulți pelerine, se constată cumva de la an la an o creștere ușoară. ceea ce arată că omul are nevoie de întâlnirea concretă cu cineva. Acolo nu sunt obiecte inerte acolo e trupul unui sfânt”.

În această seară, alte zeci de mii de credincioși sunt așteptați să participe la procesiunea „Calea Sfinților".

