Paradă a păpușilor fabuloase, în Craiova: ”Ocupă strada și inimile spectatorilor”

Stiri Sociale
31-08-2025 | 08:04
papusi

Păpuși uriașe, parade fabuloase și spectacole pentru toate vârstele animă străzile Craiovei în aceste zile. Timp de o săptămână, orașul a devenit un tărâm al fanteziei. Au fost sute de evenimente organizate în toate zonele orașului.

 

autor
Roxana Vlădășel

Fiecare zi de festival se încheie într-o notă fabuloasă. Este doar apogeul unui lung șir de evenimente care au făcut din Bănie o scenă a fanteziei fără limite.

Loreta Neculai: ”Se vede câtă muncă, dar și în același timp cât suflet, mă uitam la calul ăsta, mi se pare că transmite un fel de liniște, pace, exact cum îi place și lui în natură”.

Oana Leahu, regizor: ”Este una dintre cele mai reușite ediții și este extraordinar la Puppets că ocupă strada și inimile spectatorilor de orice vârstă, este mai mult un happening, iar întâlnirea dintre aceste două elemente - armăsarul negru și famme blanche care ați văzut că a început să plângă pentru că probabil au aceeași suferință care poate să fie viața pur și simplu, este un mesaj plin de emoție”.

La această ediție a Festivalului „Puppets Occupy Street” participă peste 200 de artiști de la noi și din alte țări europene.

Citește și
festival papusi
Festival internațional de păpuși la Craiova. 400 de evenimente încântă oamenii în această săptămână

”Când văzurăm că vin spre noi, îi aplaudai, ce să fac?!”

Sașa Pânzaru, actriță: ”Este un spectacol deosebit pentru că păpușa pe care ei o folosesc este o construcție deosebită, după cum se poate vedea, este puțin diferită de păpușile care se fac la noi în teatrul de animație, pentru că la noi teatru de animație este cumva în zona asta mai de copii, ei bine, în alte țări și sperăm ca și la noi ușor, ușor, prin festivalul ăsta și nu numai, va deveni și teatrul de animație care este și pentru adulți și pentru copii”.

Petre Grecu: ”Când văzurăm că vin spre noi, îi aplaudai, ce să fac?!”.

Geania Pîrvu: ”Foarte frumos, pentru cei mici este o bucurie, rar s-a întâmplat la noi să fie așa ceva. cu nepoțelul suntem în parc și am vrut să avem amintiri frumoase”.

Festivalul cu păpuși supradimensionate, animație și acrobații se încheie luni, cu o paradă grandioasă.

Festival internațional de păpuși la Craiova. 400 de evenimente încântă oamenii în această săptămână

Sursa: Pro TV

Etichete: festival, craiova, papusi, parade,

Dată publicare: 31-08-2025 08:04

Articol recomandat de sport.ro
Anamaria Prodan confirmă implicarea la un club de fotbal: "Ajut și financiar"
Anamaria Prodan confirmă implicarea la un club de fotbal: "Ajut și financiar"
Citește și...
Ce este trendul AI Barbie. Motivul pentru care oamenii își fac poze cu păpuși personalizate generate de ChatGPT
Stiri Diverse
Ce este trendul AI Barbie. Motivul pentru care oamenii își fac poze cu păpuși personalizate generate de ChatGPT

Utilizatorii de Instagram și X au găsit o nouă modalitate de a se exprima, de data aceasta folosind inteligența artificială.

Festival internațional de păpuși la Craiova. 400 de evenimente încântă oamenii în această săptămână
Stiri Diverse
Festival internațional de păpuși la Craiova. 400 de evenimente încântă oamenii în această săptămână

Timp de o săptămână, Craiova este gazda unor spectacole de animație cu păpuși cum nu s-a mai văzut în Bănie.  

Regina Camilla a Marii Britanii, imortalizată sub forma unei păpuşi Barbie unicat
Stiri externe
Regina Camilla a Marii Britanii, imortalizată sub forma unei păpuşi Barbie unicat

Regina Camilla a Marii Britanii a fost imortalizată sub forma unei păpuşi Barbie şi a glumit că jucăria o face să arate cu 50 de ani mai tânără.

 

”Micul Prinț” prinde viață într-un univers magic nemaivăzut. Teatrul din Giurgiu pune în scenă primul său spectacol de păpuși
Cultura
”Micul Prinț” prinde viață într-un univers magic nemaivăzut. Teatrul din Giurgiu pune în scenă primul său spectacol de păpuși

Teatrul din Giurgiu pune în scenă primul său spectacol de păpuși, un spectacol original realizat de actrița Laura Duică. Personaje fascinante vor dezvălui, prin vorbă și cântec, magia universului ”Micul Prinț” pentru copiii de toate vârstele.

Păpuşi gigantice, pe străzile din Timișoara. Uriaşii din Catalonia au făcut spectacol la festivalul ”Viva la Strada”
Stiri actuale
Păpuşi gigantice, pe străzile din Timișoara. Uriaşii din Catalonia au făcut spectacol la festivalul ”Viva la Strada”

Pe străzile din Timișoara a fost un adevărat carnaval, odată cu începerea festivalului catalan "VIVA LA STRADA".

Recomandări
Ședință de Guvern, duminică, pentru măsurile de reduceri din administrația publică. 40.000 de posturi vor fi tăiate
Stiri Politice
Ședință de Guvern, duminică, pentru măsurile de reduceri din administrația publică. 40.000 de posturi vor fi tăiate

Guvernul urmează să analizeze, duminică, într-o nouă ședință, măsurile de reduceri din administrația publică. Vineri seara, Executivul a amânat adoptarea acestei reforme care vizează desființarea a 40.000 de posturi.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs explozia de gaze de la Amara. „Erau flăcările de 100 de metri, era cerul roșu”
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs explozia de gaze de la Amara. „Erau flăcările de 100 de metri, era cerul roșu”

Este anchetă în orașul Amara, iar pompierii rămân în alertă după ce o explozie puternică s-a produs vineri seară, în urma unor lucrări de foraj pentru rețeaua de apă.  

Momentul în care fostul șef al parlamentului Ucrainei este împușcat de 5 ori de un individ deghizat în curier | Video
Stiri externe
Momentul în care fostul șef al parlamentului Ucrainei este împușcat de 5 ori de un individ deghizat în curier | Video

În timp ce Casa Albă dă asigurări că face eforturi pentru a-i aduce pe Vladimir Putin și pe Volodimir Zelenski la masa negocierilor rușii continuă să bombardeze orașele ucrainene.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 August 2025

31:35

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28