Paradă a păpușilor fabuloase, în Craiova: ”Ocupă strada și inimile spectatorilor”

Păpuși uriașe, parade fabuloase și spectacole pentru toate vârstele animă străzile Craiovei în aceste zile. Timp de o săptămână, orașul a devenit un tărâm al fanteziei. Au fost sute de evenimente organizate în toate zonele orașului.

Fiecare zi de festival se încheie într-o notă fabuloasă. Este doar apogeul unui lung șir de evenimente care au făcut din Bănie o scenă a fanteziei fără limite.

Loreta Neculai: ”Se vede câtă muncă, dar și în același timp cât suflet, mă uitam la calul ăsta, mi se pare că transmite un fel de liniște, pace, exact cum îi place și lui în natură”.

Oana Leahu, regizor: ”Este una dintre cele mai reușite ediții și este extraordinar la Puppets că ocupă strada și inimile spectatorilor de orice vârstă, este mai mult un happening, iar întâlnirea dintre aceste două elemente - armăsarul negru și famme blanche care ați văzut că a început să plângă pentru că probabil au aceeași suferință care poate să fie viața pur și simplu, este un mesaj plin de emoție”.

La această ediție a Festivalului „Puppets Occupy Street” participă peste 200 de artiști de la noi și din alte țări europene.

”Când văzurăm că vin spre noi, îi aplaudai, ce să fac?!”

Sașa Pânzaru, actriță: ”Este un spectacol deosebit pentru că păpușa pe care ei o folosesc este o construcție deosebită, după cum se poate vedea, este puțin diferită de păpușile care se fac la noi în teatrul de animație, pentru că la noi teatru de animație este cumva în zona asta mai de copii, ei bine, în alte țări și sperăm ca și la noi ușor, ușor, prin festivalul ăsta și nu numai, va deveni și teatrul de animație care este și pentru adulți și pentru copii”.

Petre Grecu: ”Când văzurăm că vin spre noi, îi aplaudai, ce să fac?!”.

Geania Pîrvu: ”Foarte frumos, pentru cei mici este o bucurie, rar s-a întâmplat la noi să fie așa ceva. cu nepoțelul suntem în parc și am vrut să avem amintiri frumoase”.

Festivalul cu păpuși supradimensionate, animație și acrobații se încheie luni, cu o paradă grandioasă.



