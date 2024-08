Festival internațional de păpuși la Craiova. 400 de evenimente încântă oamenii în această săptămână

400 de evenimente vor da interpretări pline de imaginație temei de anul acesta: curentul „steampunk” - inspirat din epoca mașinilor cu aburi din secolul al 19-lea.

În Parcul Romanescu, păpușile au făcut spectacol într-un acvariu umplut cu aproape o tonă de apă.

Piețele și parcurile Craiovei sunt însuflețite în această săptămână de spectacole captivante, cu trupe din România și din alte 15 țări. Marți seară, s-a jucat „20.000 de leghe sub mari" de Jules Vernes, singurul spectacol de teatru de păpuși animate sub apă.

Florin Suciu, actor, co-manager Magic Puppet: „Am luat acest acvariu care are 700 de litri, am creat niște păpuși unice din punctul meu de vedere, din silicon, astfel încât să poate fi mânuite sub apă. Firele noastre sunt din sârmă pentru că altfel nu se mișcau corespunzător sub apă”.

O parte din recuzită a fost făcută din deșeuri. Spectatorii au primit binocluri ca să vadă elementele mai bine.

Oana Tămăș, actriță: „Aprope un an în total cred că construirea decorului, a păpușilor, repetițiile, cam s-a apropiat la un an”.

În altă piață din Craiova, focul a făcut spectacol.

Geo Dinescu, organizator festival: „Am plecat de la ideea că metalul și aburul și ideile, Jules Vernes-ul poate să aducă noi bucurii. Steampunk a făcut revoluție în acea perioadă, așa că ne-am gândit să îl aducem la Craiova în acest an. Copiilor le plac acest gen de spectacole”.

Spectator: „Este frumos, a fost foarte multă lume. În ultimii ani văd foarte multe spectacole cu copii și pentru copii”.

Spectator: „E interesant pentru copii, îi mai scoate din casă, nu mai stau la televizor, pe telefoane toată ziua”.

Spectator: „Pentru copii mi se pare un deliciu, le ridică un pic imaginația și creativitatea”.

Spectator: „Au fost trei spectacole la care am asistat, unul după altul. Fiecare a fost foarte atractiv, copiii au stat nemișcați. Îndrăgesc astfel de spectacole de magie, de mișcare, de amuzament”.

Peste 150 de artiști din străinătate au venit la festival. Duminică, o paradă a păpușilor supradimensionate va încheia seria de evenimente.

