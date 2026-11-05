Primăria Luduș a închis biblioteca publică după ce singura bibliotecară și-a dat demisia, în condițiile în care nu există nici măcar o librărie în oraș, scrie Agerpres.

„Noi am făcut o reducere de personal în urmă cu un an, un an şi jumătate, din cauza faptului că am scris foarte multe proiecte, am implementat foarte multe proiecte, am avut cofinanţare la fiecare proiect din partea eligibilă şi neeligibilă. Până la urmă s-a ajuns la împrumuturi majore din partea primăriei. Pentru a acoperi toate aceste cheltuieli, a trebuit să facem o reducere de personal. Erau trei angajate la bibliotecă în momentul respectiv: una s-a pensionat la termen, una s-a pensionat anticipat şi a rămas doar o angajată. În dorinţa noastră de a reduce cheltuielile primăriei, atunci am făcut o reducere de 39 de posturi, din care 34 erau ocupate. Am rămas cu un singur angajat pe un schimb, pentru că aşa funcţiona biblioteca. Era suficient pentru noi la vremea respectivă. Problema a fost că, din motive personale, această doamnă care a rămas şi-a dat demisia de curând, în urmă cu o lună", a declarat presei, joi, primarul oraşului, Ioan Cristian Moldovan.

Decizia autorităţilor locale de a suspenda activitatea instituţiei a stârnit îngrijorare în rândul comunităţii, localnicii temându-se ca biblioteca să nu aibă soarta Casei de Cultură, închisă deja de aproximativ trei ani, mai ales că în oraş nu funcţionează nici măcar o librărie.

Primar, despre bibliotecă: „Nu era foarte frecventată”

Primarul a respins zvonurile conform cărora tinerii din oraş nu mai au deloc acces la lectură, subliniind că toate cele trei şcoli din localitate deţin propriile biblioteci funcţionale şi că în cel mult o lună şi jumătate va fi angajat un nou bibliotecar.

„Postul este vacant, este scos la concurs acum şi, până la ocuparea lui, biblioteca, din păcate, este închisă, dar nu avem o singură bibliotecă. Fiecare şcoală are biblioteci. A circulat zvonul că oraşul a rămas fără bibliotecă şi copiii, tinerii nu mai au unde să meargă să citească o carte, să se informeze. Deci, trebuie să spunem că fiecare dintre cele trei şcoli ale noastre, ale oraşului, are bibliotecă. Aceasta era o bibliotecă suplimentară, care era destinată mai mult pentru cetăţenii oraşului, nu era foarte frecventată. Asta nu înseamnă că nu trebuie să existe. Dar acum, dacă tot o avem închisă în perioada asta, o modernizăm, o dotăm mai bine decât era până acum şi vom ocupa acest post foarte curând. Deja postul este scos la concurs şi probabil că această întrerupere în funcţionarea ei nu va fi mai mare de o lună, o lună şi jumătate", a arătat Moldovan.

Procedurile legale pentru angajarea unui nou bibliotecar au fost deja demarate în regim de urgenţă, a precizat edilul.

Monica Avram, directoarea Bibliotecii Judeţene Mureş, a confirmat că instituţia pe care o conduce a emis deja avizul favorabil solicitat de Primăria Luduş şi a desemnat reprezentanţii pentru comisiile de concurs şi contestaţii.

Mai multe localități din Mureș au închis bibliotecile publice

„Este doar o situaţie de moment. Primăria a luat deja măsuri rapide, ceea ce ne bucură, pentru că o bibliotecă închisă nu este deloc o variantă bună. Termenele stabilite de lege - publicarea în Monitorul Oficial, depunerea dosarelor, selecţia şi probele de concurs - durează în total în jur de o lună de zile. Sperăm ca până în sărbători să avem o nouă colegă acolo", a declarat Monica Avram.

Directorul Bibliotecii Judeţene a ţinut să precizeze că situaţia de la Luduş este una transparentă şi legală, spre deosebire de alte localităţi din judeţ unde bibliotecile au fost „trecute pe linie moartă", fără ca autorităţile să mai facă demersuri de redeschidere.

Mai mult, a spus Monica Avram, spaţiul din Luduş a fost inclus recent într-un proiect de finanţare prin PNRR, derulat în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană. Prin acest program, localitatea beneficiază de un spaţiu multifuncţional modernizat, dotat cu laptopuri şi tablete pentru comunitate.

Primăria Luduş şi-a asumat obligaţia de a menţine această investiţie pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, garantând astfel viitorul instituţiei.

Până la finalizarea concursului de angajare şi a lucrărilor de reamenajare anunţate de primărie, cele zeci de mii de volume din Luduş vor rămâne, pentru următoarele săptămâni, sub lacăt.