La Onești, în județul Bacău, investițiile au transformat biblioteca municipală într-un loc unde copiii învață robotică, iar seniorii vin pentru cursuri de limbi străine sau de tehnologie.

Pentru că tot mai mulți copii sunt pasionați de robotică, biblioteca din Onești găzduiește un astfel de curs pentru cei mici.

Ștefan Stoian, elev: „Aici este un ansamblu făcut de noi anul trecut. Atunci când plouă, acest senzor detectează apa și trage acoperișul.”

Maria Pavel, elevă: „Eu am învățat chestii legate de informatică și proiecte interactive, ca acest detector de gaze.”

Alina Tenie, coordonator: „După orele de școală, copiii vin cu drag la bibliotecă.”

În altă sală, ochelarii cu realitate virtuală te poartă în orice loc din lume. Iar elevii au acces la un simulator de Formula 1 dacă fac rezumatul unei cărți citite.

Alin Asavei, coordonator: „Secția de împrumut destinată copiilor a devenit mai atractivă odată cu instalarea acestui simulator de Formula 1. Pentru a beneficia de acest simulator, copiii trebuie să descrie ultima carte pe care au citit-o. A crescut exploziv accesarea sălii de către copii.”

Rareș Dumea, elev: „Ultima carte pe care am citit-o a fost «Războiul care mi-a salvat viața». Am făcut rezumatul despre o fată și cum a reușit să supraviețuiască în al Doilea Război Mondial.”

Reporter: „Unde ești în momentul ăsta?”

Aris Sălbatecu, elev: „În Spania, călătoresc și văd tot felul de locuri frumoase.”

Și seniorii vin la bibliotecă pentru cursuri de tehnologie sau limbi străine.

Participantă: „Ne ocupăm timpul frumos. Învățăm cu IT-ul, cu digitalul, lecții de engleză, mergem la spectacole.”

Ionuț Tenie, director al Direcției Culturale Onești: „Tehnologia ajută cultura. De când am redeschis biblioteca, în anul 2024, s-a triplat numărul utilizatorilor. Publicul vine în fiecare an atât ca să împrumute cărți, cât și să participe la activitățile culturale.”

În medie, 7.000 de persoane trec pragul bibliotecii din Onești în fiecare an, de când aceasta a fost modernizată.