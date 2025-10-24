Rafturile cu cărți, înlocuite de tehnologie. O bibliotecă din Vaslui devine centru digital modern

Locuitorii comunei Fălciu din județul Vaslui au toate motivele să meargă acum la bibliotecă. Vechile rafturi cu cărți au fost înlocuite cu echipamente IT de ultimă generație, pentru ca doritorii să își dezvolte abilitățile digitale.

Iar interesul este unul sporit.

Este vorba despre proiectul „BiblioHub Vaslui”, un proiect susținut de Consiliul Județean prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în baza căruia biblioteca din Fălciu a fost complet renovată și echipată cu tehnologie de ultimă generație.

Calculatoare performante, imprimante, echipamente audio-video și programe specializate stau acum la dispoziția celor care vor să învețe, să creeze și să-și dezvolte abilitățile digitale.

Echipamentele IT vor fi folosite și pentru a dezvolta competențe digitale esențiale, susține primarul Neculai Moraru.

„Noua bibliotecă este mai mult decât un spațiu dotat cu calculatoare. Este un punct de întâlnire al ideilor. Cei care îi calcă pragul pot edita materiale multimedia, pot participa la sesiuni de formare, iar seniorii pot descoperi cum tehnologia le poate face viața mai ușoară. Este un spațiu unde generațiile se întâlnesc pentru a explora împreună viitorul”, a declarat Neculai Moraru, primarul localității.

Fălciu nu este singura comunitate care face acest pas înainte.

Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” din Vaslui și Biblioteca Municipală „Mihai Ralea” din Huși sunt, de asemenea, parte din acest proiect ambițios, menit să transforme bibliotecile în hub-uri digitale ale cunoașterii.

