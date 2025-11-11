Oana Gheorghiu, criticată de Carmen Uscatu, asociata din ”Dăruiește Viață”: Vulnerabilizează asociația, s-au retras donatori

Oana Gheorghiu este criticată dur de asociata din ”Dăruiește Viață”, Carmen Uscatu, potrivit căreia numirea în funcția de vicepremier a vulnerabilizat asociația și a determinat unii donatori să se retragă.

Carmen Uscatu, co-fondatoarea „Dăruieşte Viaţă” alături de Oana Gheorghiu, afirmă, într-un interviu pentru Hotnews că numirea acesteia ca vicepremier reprezintă o vulnerabilitate foarte mare pentru asociaţie ”din cauza unei incompatibilităţi între rolul Oanei Gheorghiu într-un ONG, într-o asociaţie non-guvernamentală, versus rolul ei în Guvernul României”.

Ea precizează că deşi Oana Gheorghiu s-a autosuspendat din rolul de angajat al Asociaţiei şi din cel de co-preşedinte al Consiliului Director al Asociaţiei, însă nu şi din Adunarea Generală, care este organismul suprem de decizie într-o organizaţie non-guvernamentală. Ea a mai subliniat că nu discută decizia Oanei Gheorghiu, care a fost una personală, calificând însă drept ”regretabil” faptul că nu s-a discutat înainte în Asociaţia „Dăruieşte Viaţă” acest lucru. ”Eu cred că Oana s-a dus să facă un bine mai mare ţării decât binele pe care „Dăruieşte Viaţă” a reuşit şi reuşeşte să-l facă societăţii”, consideră Carmen Uscatu.

”Există o vulnerabilitate foarte mare la care Asociaţia „Dăruieşte Viaţă” este acum supusă tocmai din cauza unei incompatibilităţi între rolul Oanei Gheorghiu într-un ONG, într-o asociaţie non-guvernamentală, versus rolul ei în Guvernul României. E regretabil pentru noi că s-a întâmplat acest lucru şi că nu am ştiut din timp, am aflat şi noi, la fel ca opinia publică, în acelaşi moment. Ne-a luat pe nepregătite.”, a declarat Carmen Uscatu într-un interviu pentru Hotnews, în care a fost întrebată ce efect a avut, pentru Asociaţia „Dăruieşte Viaţă”, numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier.

Carmen Uscatu: O parte din banii pentru ”Dăruiește Viață” sunt acum ”sub semnul întrebării”

Ea dă asigurări sponsorilor ăi donatorilor că este în lucru un plan prin care să fie separate aceste roluri ale Oanei Gheorghiu, care în acest moment are drept de vot în Adunarea Generală a Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă” şi are şi un rol în Guvern.

”Situaţia e în felul următor: atât eu, cât şi Oana suntem angajate în „Dăruieşte Viaţă”. Ea s-a autosuspendat din rolul de angajat al Asociaţiei şi din rolul de co-preşedinte al Consiliului Director al Asociaţiei. Structura de deasupra este însă Adunarea Generală, formată din trei membri fondatori, eu, Oana şi Bianca Voinescu. Adunarea Generală este organismul suprem de decizie într-o organizaţie non-guvernamentală”, a explicat Carmen Uscatu.

Ea a relatat că sponsorii spun că nu îşi doresc să fie susceptibili că ar influenţa politicile guvernului printr-o sponsorizare pentru „Dăruieşte Viaţă”, având în vedere acest dublu rol pe care Oana Gheorghiu îl are în acest moment.

”Asociaţia „Dăruieşte Viaţă” nu poate să fie supusă acestor riscuri de imagine, iar noi ne dorim foarte mult claritate. Am funcţionat cu transparenţă până acum şi trebuie să gestionăm încrederea pe care ne-o dau oamenii ca pe un bun public. Sigur că oamenii ne-au dat şi foarte mulţi bani – aşa am reuşit să investim 53 de milioane de euro în spitalul pe care l-am construit. O parte din bani, în acest moment, sunt sub semnul întrebării. Noi am semnat în trecut contracte în care am spus că nu avem membrii în guvern; sunt nişte declaraţii pe propria răspundere şi e vorba în special de companii americane, listate la bursă, şi care au acest program de compliance în care nu pot să finanţeze organizaţii pe care le consideră incompatibile”, a precizat Uscatu.

Co-fondatorarea ”Dăruieşte Viaţă” a afirmat că au existat comentarii şi de la donatori persoane fizice şi că au fost donatori care s-au retras în ziua anunţului privind numirea Oanei Gheorghiu în Guvern.

Carmen Uscatu: Oana s-a dus să facă un bine mai mare țării decât binele pe care ”Dăruiește Viață” a reușit să-l facă

” A doua sau a treia zi, am trimis un newsletter către donatorii persoane fizice şi către companii. Da, au fost donatori care s-au retras în ziua anunţului, au fost şi unii care ne-au garantat că ne vor susţine în continuare. Au fost întrebări şi din partea companiilor legate de această incompatibilitate”, a declarat e.

Carmen Uscatu a refuzat că comenteze decizia Oanei Gheorghiu, considerând-o o decizie personală.

”E doar regretabil că nu s-a discutat înainte în Asociaţia „Dăruieşte Viaţă” acest lucru”, a punctat ea, adăugând: ”Eu cred că Oana s-a dus să facă un bine mai mare ţării decât binele pe care „Dăruieşte Viaţă” a reuşit şi reuşeşte să-l facă societăţii”.

Carmen Uscatu s-a referit la ce se întâmplă în partidele politice, care găsesc ca unică soluţie să ia un om dintr-un ONG, pentru că nu au capacitatea de a-şi pregăti propriii membri pentru astfel de roluri.

”Ar fi benefic pentru întreaga societate dacă aceste partide politice s-ar implica cu adevărat pentru a genera o schimbare. Dar nu poţi să schimbi o societate fără un plan, fără o echipă în spate, fără oameni pregătiţi. Or, dacă faci preferi să apelezi la oameni deja formaţi, poate că e benefic pe termen scurt. Dar pe termen lung nu cred că poţi genera impact cu adevărat. Această penurie de cadre, de oameni pregătiţi în partide, a generat tocmai această situaţie în care iei un om cu bună pregătire în ceea ce face şi cu o imagine foarte bună, şi îl pui acolo. Da, în partidele politice nu există sau nu se vede dacă există această pregătire a oamenilor”, consideră co-fondatoarea Dăruieşte Viaţă.

