Rafila, acuzat că blochează deschiderea spitalului făcut din donații pentru copiii cu cancer: ”Cât de nemernic să fii?”

Ministrul Alexandru Rafila blochează de mai bine de 4 luni deschiderea spitalului din București pentru copiii bolnavi de cancer, ridicat de la zero din donațiile societății civile.

Asta susțin atât reprezentantele Asociației Dăruiește Viață, care a strâns bani de la 350.000 de români pentru a construi ceea ce statul nu este în stare, cât și voci din societatea civilă și politică.

Iar Rafila este pur și simplu ”nemernic” pentru că face asta, susține senatorul USR Raoul Trifan, potrivit căruia ministrul Sănătății blochează ”fie din incompetență, fie din lene” spitalul construit din donații.

”Rafila, nu mai ține închis spitalul pentru copiii cu cancer!

Cât de nemernic trebuie să fii ca să ții închis un spital construit de la zero de societatea civilă? Spital construit nu cu ajutorul Statului, ci în ciuda obstacolelor puse de acesta pe tot parcursul proiectului. Doamnele Carmen Uscatu și Oana Gheorgiu au făcut o minune! Au coagulat energiile pozitive din societate, iar rezultatul a fost Spitalul Dăruiește Viață.



De 4 luni, ministerul condus de Rafila blochează deschiderea spitalului prin proceduri birocratice. De 4 luni, copiii care au nevoie de chimioterapie, radioterapie și alte tratamente specifice nu le pot primi în primul spital de oncologie pediatrică din România pentru că Rafila este fie incompetent, fie leneș, fie ambele.



Ajunge! Nu îți mai bate joc de cei pe care ar trebui să-i ajuți. Pune mâna pe treabă, lasă excursiile și aparițiile televizate în care vorbești de parcă tocmai ai aterizat în postul de ministru și deschide odată spitalul!”, a scris senatorul Trifan pe pagina sa de Facebook.

În aceeași notă vorbește și actorul Tudorul Chirilă, care scrie despre ”Mizerabilul domn Alexandru Rafila”. Potrivit acestuia, ”ministrul Sănătății nu are igienă morală” pentru că, ”deși ar trebui să fie partener al spitalului construit de Daruieste Viata, ministrul alege să devină un vajnic și neobosit adversar al proiectului”.

Blocajul instituit asupra spitalului construit de la zero din donații este confirmat și de inițiatoarele acestui proiect unic în România. Asociația Dăruiește Viață explică în detaliu cum spitalul pentru copiii bolnavi de cancer este, practic, sabotat de Ministerul Sănătății.

Statul incapabil să construiască un spital precum cel ridicat de românii care au pus mână de la mână se răzbună acum pur și simplu pe cei care au avut ”nebunia” de a duce la capăt acest proiect.

Altfel spus, românii pe care nu-i omoară în spitale sunt pedepsiți dacă încearcă să-și construiască singuri unul decent.

Ministrul PSD Alexandru Rafila invocă oficial tot felul de chichițe birocratice și susține sfidător că noul spital nici nu este, de fapt, al societății civile, ci al său. Al celor de la ”Marie Curie”, adică al ministerului pe care îl conduce.

”În primul rând că nu este spitalul Fundaţiei, este spitalul... e o clădire a lui «Marie Curie», care a avut autorizaţia de construcţie şi a deţinut dreptul de folosinţă al terenului respectiv, Fundaţia «Dăruieşte Viaţă» care a făcut o treabă bună, a strâns bani şi a angajat un constructor să facă acest spital”, a declarat sâmbătă Rafila.

Potrivit demnitarului PSD, ”spitalul este funcţional, dar trebuie rezolvate şi aceste probleme, nu avem ce să facem”.

Cu siguranță copiii bolnavi de cancer vor înțelege acest lucru, că spitalul pentru ei nu poate fi deschis din cauza unor hârtii.

Între timp, Ministerul Sănătății condus de Alexandru Rafila le hărțuiește pe doamnele de la Asociația Dăruiește Viață, după cum arată Oana Gheorghiu într-o postare pe Facebook.

”Începea să devină evident abuzul, hărțuirea și încercarea de a ne duce răbdarea la punctul limită, mai ales că nu e prima oară când am făcut donații spitalelor și stiam destul de bine procedurile și că nu așa decurg ele de obicei”, povestește, la un moment dat, reprezentanta asociației care a construit spitalul din banii a 350.000 de români.

Iată și postarea integrală a Oanei Gheorghiu, despre lupta dusă cu Ministerul Sănătății pentru deschiderea spitalului din București. Intertitlurile ne aparțin și au fost puse pentru a ușura lecturarea textului.

”Pe 24 noiembrie 2023, anunțam finalizarea construcției spitalului și a procedurii de recepție, conform procedurilor legale.



De menționat că pentru a face recepția unei clădiri, depui la primăria care a eliberat autorizația de construire, o serie de documente, între care și o declarație privind valoarea construcției, declarație pe care o însoțești de o balanță de verificare contabilă, din care reiese această valoare. Așadar, valoarea clădirii spitalului construit de Daruieste Viata era cunoscută de spital și implicit de Ministerul Sănătăţii - România, încă din noiembrie 2023.



Tot pe 24 noiembrie 2023, spuneam că vom finaliza instalaraea echipamentelor medicale și trainingul personalului medical, astfel încât, până la finalul lunii ianuarie 2024, primii pacienți să fie mutați în noua clădire.



Tot ce a ținut de noi a fost făcut în termenele comunicate. Mai mult de atât, am angajat consultanți care să ajute spitalul la pregătirea planului de relocare (nu este un proces deloc simplu pentru spital, pacienți și personal) și am cooptat o echipă de la spitalul de oncologie Prinses Maxima, din Olanda, cu care avem un parteneriat, echipă care a venit în România, în luna ianuarie 2024, pentru a-și ajuta colegii români să facă simulări și să pregătească transferul pacienților, astfel încât întregul proces de mutare să se desfășoare fără incidente.



”Am aflat că există încă un pas birocratic, despre care nu auzisem nimic până atunci”

Din punctul de vedere al autorizațiilor de funcționare, autorizații pe care le putea obține doar spitalul Marie Curie, toate informațiile pe care le-am avut au fost că nu sunt probleme, că autoritățile dețin toate informațiile și că va fi un proces simplu.



În 3 sau 4 ianuarie, DSP București a vizitat și verificat spitalul și a eliberta un document prin care, am înțeles ulterior, notifică ministerul privind îndeplinirea condițiilor de aprobare a structurii. Abia atunci am aflat că există încă un pas birocratic, despre care nu auzisem nimic până atunci, de aprobare de către MS, a noii structuri de organizare a spitalului Marie Curie.



Am primit, tot în ianuarie, informația că MS dorește detalierea valorii clădirilor (noi am construit în total 3 clădiri: spitalul, stația de epurare și o clădire care include centrala termică, spații de birouri, centru de date etc), a valorii echipamentelor, inclusiv detalierea numelor companiilor de la care am achiziționat echipamentele medicale.



La data de 17 ianuarie, am transmis pe adresa de email a secretarului general al MS toate aceste detalii, cu precizarea că dacă sunt necesare și alte informații sau explicații le vom pune oricând la dispoziție.



Pe 18 ianuarie, 2024, am avut o întâlnire la MS, la care a participat inclusiv dl Rafila, întâlnire care avea ca focus parteneriatul pe care DV l-a propus ministerului, pentru implementarea unui proiect pilot, prin care să testăm noi metode de management la nivelul secției de radioterapie nou înființate la Marie Curie. Am discutat atunci, însă, pe larg mai mult despre valoarea construcției și a echipementelor și despre lista furnizorilor, precizând totodată că toate actele contabile afernte lunii decembrie vor putea fi finalizate în jurul datei de 25 ianuarie.

Volumul de documente adunate în cei 5 ani de construcții ( 3 cladirii, sute de repere, zeci de echiapmente, mobilier pentru sute de încăperi) este foarte mare, cele mai multe dintre ele cu plăți finale în ianuarie, după acceptanță.



”Începea să devină evident abuzul, hărțuirea și încercarea de a ne duce rănbdarea la punctul limită”

Tot în ianuarie, ni s-a cerut de la spital o defalcare a costurilor pe tipuri de cheltuieli: cele 3 cladiri, echipamente, mobilier etc. Biroul nostru contabil, împreună cu echipa DV, a lucrat pentru a furniza aceste situații, așa cum ne-au fost cerute. Ulterior, au venit la spital 2 persoane de la MS, care “să ajute” procesul de predare-primire, iar de atunci cerereile au început să fie din ce în ce mai diverse, mai neobișnuite, uneori absurde ( de ex, cum am înregistrat noi amortizarea echiapmentelor) și mai numeroase : situații detaliate pe tipuri de încăperi și pe fiecare încăpere în parte, situații detaliate pe unele tipuri de echipamente, situații detaliate pe amenajări exterioare, situații detaliate privind facturile și corespondența lor cu echipamentele și plățile ( în condițiile în care noi am lucrat cu diferite tipuri de contracte, inclusiv ESCROW, cu plăți de avansuri, cu plăți finale doar după acceptanță etc). Colegele noastre au încercat să răspundă și acestor cerințe, deși începea să devină evident abuzul, hărțuirea și încercarea de a ne duce răbdarea la punctul limită, mai ales că nu e prima oară când am făcut donații spitalelor și stiam destul de bine procedurile și că nu așa decurg ele de obicei.



Ultima solicitare care ne-a făcut să realizăm că abuzul a devenit intolerabil și că procesul pare fără sfârșit, a fost cea cu “Conform cu Originalul” pe fiecare pagină.



În tot acest timp, ministrul Rafila nu s-a abținut de la a face afirmații malițioase și manipulatorii, menite să inducă în mentalul colectiv îndoiala și neîncrederea în DV, în noi personal și în acest proiect. A menționat de mai multe ori că spitalul are statut incert, că noi nu am predat toate documentele, că nu am semnat procesul verbal de predare primire a clădirii, că domnia sa nu cunoaște valoarea investițiilor, că nu poate autoriza funcționarea fără intabulare și multe alte lucruri total neadevărate.



”Au un singur scop, acela de a arunca o umbră pe acțiunile noastre”

Afirmații de felul acesta: “Eu, de exemplu, acord prezumţia de bună credinţă de la început şi sunt convins că documentele pe care le vor pune doamnele de la «Dăruieşte Viaţă» sunt foarte multe şi aşa mai departe, o să certifice o valoare care corespunde cu siguranţă cu cele declarate anterior.

Echipamentele au fost achiziţionate de «Dăruieşte Viaţă», ele trebuie donate spitalului ca să poată să îşi desfăşoare activitatea acolo. Spitalul este funcţional, dar trebuie rezolvate şi aceste probleme, nu avem ce să facem. Dânsele trebuie să facă donaţia, nu trebuie să o facem noi. Nu au nevoie de nimic de la noi, trebuie doar să facă donaţia pentru echipamente, cu valorile fiecărui echipament şi documentaţia care stă la baza valorii acestei clădiri încât să şi-o înscrie în Cartea Funciară” au un singur scop, acela de a arunca o umbră pe acțiunile noastre, de a induce sentimentul de incorectitudine și nesiguranță, de a lăsa impresia că dumnealui face totul, iar noi nu ne facem treaba sau, mai grav, avem ceva de ascuns.



Genul acesta de discurs ne aduce aminte de practicile din comunism, în care insinuezi o vină, nu o numești, nu o dovedești, dar lași impresia că e doar o chestiune de timp până ce vei avea hârtia incriminatoare.



Și e cu atât mai manipulator discursul, știind că noi am predat spitalului Marie Curie toate documentele necesare, așa cum ne-au fost solicitate, în decursul acestor luni, în forme și configurații multiple, cu eforturi uriașe din partea unei echipe mici, pe care o are DV și cu sprijinul biroului nostru contabil.



Asociația DV a fost și va fi întotdeaun transparentă, publicăm anual un raport de activitate detaliat, suntem anual auditați de unul dintre cei mai prestigioși auditori din lume, transmitem periodic raportări marilor noștri sponsori, îi ținem permnent la curent pe donatorii noștri cu toate acțiunile sau activitățile noastre.



Am avut de-a lungul timpului atacuri din zona politică, am avut inclusiv un control al Agenției de Prevenire a Spălării Banilor, suntem sub lupa autorităților și cu siguranță sub lupa vânătorilor de vrăjitoare. Toate aceste lucruri ne-au făcut să lucrăm și mai riguros, cu transparență maximă și cu atenție la detalii.



Dl Rafila subliniază că nu stă de vorbă cu “Fundația”, ci stă de vorbă cu spitalul. Noi îi cerem să respecte asociația Dăruiește Viață, căci noi reprezentăm efortul și dorința a peste 350.000 de oameni care au donat bani pentru copiii bolnavi de cancer din România, dar și pentru a arăta că se poate construi în România. Că PUTEM să facem spitale în România, chiar dacă statul și miniștrii săi nu sunt în stare să le facă.

Iar respectul înseamnă să nu spună minciuni sau insinuări manipultorii despre munca noastră și să stea de vorbă cu noi, mai ales că acel spital nu este al dlui Rafila, nici al abstractului stat român, este al celor care l-au construit, 350.000 de oameni, al personalului medical care s-a implicat și al copiilor care vor fi tratați acolo.



Și nu, nu vom înceta să avem grijă de această investiție, indiferent că îi place sau nu ministrului sănătății, care se întâmplă să fie în acest moment, dl Rafila, cel care a ratat oportunitatea uriașă pe care a avut-o, de a fi acel ministru în mandatul căruia se năștea primul parteneriat real cu societatea civilă, pentru a face reformă în sănătate”.

