Necazurile au apărut după începerea lucrărilor de la hidrocentrala Vidraru, dar acum analizele au identificat și o bacterie periculoasă în apă. Premierul a cerut soluții urgente. Deocamdată, localnicii primesc apă cu cisterna.

Direcția de Sănătate Publică le-a recomandat localnicilor să nu mai folosească apa nici pentru spălatul fructelor ori îmbăierea bebelușilor. La ieșirea din stația de tratare, analizele au depistat bacteria Clostridium Perfringens, care poate cauza intoxicații severe. Deocamdată nu se știe cum a ajuns în apă.

Lucrările de retehnologizare a hidrocentralei Vidraru au fost discutate încă de acum 10 ani și au avizele necesare, spun reprezentanții Hidroelectrica. Odată începute, apa livrată populației a devenit tulbure și nu a mai fost sigură pentru consum.

Constantin Panțurescu, primarul orașului Curtea de Argeș: ”Nu a știut nimeni ce situație ne va aștepta prin începerea deversării apei din lac”.

”Stația lor de tratare folosește bazine din anii 40 și tehnologie din anii 70”

Furnizorul de apă susține că și-a dat avizul pentru lucrările de la Vidraru, cu condiția ca apa brută care intră în stația sa de tratare să nu fie prea tulbure.

Claudia Mihăilescu, directoarea companiei furnizoare de apă: ”O turbiditate de maxim 20 NTU, capacitatea stației de tratare. Ieri, cel puțin, s-a ajuns la 350, fiindcă a fost tranzitată o viitură".

Reprezentanții Hidroelectrica spun că cerințele furnizorului de apă au venit prea târziu și sunt exagerate. O stație de tratare normală lucrează cu turbidități de 1.000 de unități, spun aceștia.

Marius Vîlcescu, directorul Hidroelectrica Curtea de Argeș (BVHD Hidroelectrica): ”Stația lor de tratare folosește bazine din anii 40 și tehnologie din anii 70 și este într-o stare de degradare de 100%, de zece ani de zile n-au reușit să-și facă nicio investiție”.

Premierul a cerut instituțiilor cu atribuții să facă o analiză până săptămâna viitoare și să ofere termene clare pentru revenirea la situația normală.

