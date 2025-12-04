Lacul Vidraru va fi golit pentru prima dată în ultimii 50 de ani. Proiectul de retehnologizare costă 200 de milioane de euro

Sunt lucrări de amploare la Barajul Vidraru, în apropierea orașului Curtea de Argeș. Pentru prima dată în ultimii 50 de ani, lacul de acumulare va fi golit pentru ca echipamentele esențiale să poată fi înlocuite.

Este a doua golire controlată din istorie, iar lucrările ar trebui să dureze până în primăvară. Ulterior, și hidrocentrala va fi modernizată, astfel încât să producă mai multă electricitate. Proiectul de retehnologizare costă peste 200 de milioane de euro.

Lacul Vidraru, o carte a timpului

Între versanții abrupți ai Munților Făgăraș, malurile Lacului Vidraru par o carte deschisă a timpului. Golit controlat de apă încă din vară, barajul spune povestea unor oameni îndrăzneți care au săpat în anii '60 piatra munților și și-au ridicat o construcție masivă.

Corespondent Știrile PRO TV: „La vremea respectivă, după șase ani de lucrări, Barajul Vidraru era considerat o performanță mondială: ocupa locul 5 în Europa și locul 9 în lume la capitolul înălțime. Mii de oameni au muncit aici, au forat în jur de 40 de km de galerii și au scos peste un milion de metri cubi de rocă. Însă Barajul Vidraru nu este doar un simbol al ingineriei, ci și o resursă vitală: produce energie electrică și protejează întreaga zonă de inundații, transformând apele munților în putere și siguranță pentru comunități.”

Mihail Munteanu, inginer hidrotehnist: „Unul dintre profesorii mei, Radu Prișcu, a proiectat barajul - e ceva spectaculos și la vremea aia a fost ceva deosebit în domeniul nostru. Este impresionant.”

Ape care alimentează Bucureștiul

În Lacul Vidraru se varsă râurile Capra și Buda, izvoarele Argeșului, împreună cu câțiva afluenți. Apa strânsă aici asigură 70% din consumul Bucureștiului.

Barajul este traversat de 9 galerii orizontale și două lifturi prin care inginerii verifică integritatea construcției.

Corespondent Știrile PRO TV: „Ascuns printre munți, lacul Vidraru are un volum de 465 de milioane de metri cubi de apă atunci când este plin la capacitate maximă. Acum însă, după ce au început procedurile de golire controlată, volumul a scăzut la 56 de milioane de metri cubi - ceea ce reprezintă 12% din capacitatea totală.”

În subteran, inginerii ne explică ce urmează: vor lucra 20 de ore pe zi.

Marius Vilcescu, director hidrocentrală: „La acest moment vrem să ajungem. Se văd grătarele, se văd pontoane - asta o să facem și noi. Au trecut 50 de ani de la ultima golire, echipamentele și-au depășit durata de viață - vrem să punem în siguranță instalațiile Barajului Vidraru.”

Barajul se va umple din luna martie, când lucrările se vor muta la Hidrocentrala Vidraru.

Corespondent Știrile PRO TV: „Centrala Vidraru este una dintre cele mai importante structuri hidrotehnice - locul unde apele lacului se transformă în energie electrică. Este amplasată la peste 100 de metri sub nivelul Râului Argeș într-o sală impresionantă. Aici funcționează patru turbine și șase transformatoare care produc anual în jur de 400 GW de energie electrică, ceea ce înseamnă că poate fi acoperit consumul pentru mai multe orașe din România.”

Deși anunțate de mult timp, lucrările de la Vidraru au afectat parțial funcționarea centralei de apă din Curtea de Argeș. Locuitorii pot folosi apa doar pentru uz casnic, spre deosebire de județul Prahova, unde sunt probleme cu apa potabilă. Rețelele de alimentare sunt însă diferite. Cea din Prahova este complexă și necesită mai mult timp pentru punerea în funcțiune.

