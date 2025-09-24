O vânzătoare din Roman caută o clientă pentru a-i înapoia bani. ”Mi-ați dat cu 100 de lei mai mult”

Stiri Sociale
24-09-2025 | 22:41
vanzatoare
Shutterstock

O vânzătoare din Roman caută prin intermediul rețelelor sociale o clientă, pentru a-i înapoia bani. ”Mi-ați dat cu 100 de lei mai mult”, scrie femeia într-un mesaj care a devenit viral.

autor
Cristian Anton

O vânzătoare din orașul Roman caută prin intermediul rețelelor sociale o clientă pentru a-i da înapoi o sumă de bani, pe care aceasta din urmă îi plătise în plus pentru un produs.

Bună seara, doamna care a cumpărat cratița cu capac din Piața Mare, din Potcoavă, vă rog reveniți de duminică până miercuri pentru că mi-ați dat cu 100 de lei mai mult! Mulțumesc!”, se arată într-un mesaj postat miercuri în Orașul Roman, un grup public de Facebook cu peste 70.000 de membri.

”Mai există și oameni cu caracter”

Postarea a devenit virală, cu sute de aprecieri, comentarii și distribuiri. Oamenii apreciază onestitatea vânzătoarei și o felicită pentru gestul său.

Mai există și oameni cu caracter”, scrie un participant la discuție, în timp ce un altul remarcă: ”Ce frumos, ce frumos, bravo om onest!”. 

Sursa: StirilePROTV

roman, bani, neamț, cautari, vanzatoare, client, inapoi

