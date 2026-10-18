Toate produsele cu nicotină sunt toxice - fie că vorbim de țigara tradițională, de produsele de vapat ori de pliculețele cu tutun. La oricare dintre acestea puteți să renunțați cu ajutorul medicamentelor cu nicotină. Nu veți simți efectele sevrajului la nicotină, dar se iau la indicația medicului.

Magdalena Ciobanu, medic primar pneumolog: „Sunt întrebată de ce produsele cu nicotină sunt toxice și medicamente cu nicotină nu sunt toxice.În primul rând, medicamentele nu sunt inhalate, deci nicotina nu ajunge repede la creier ca să își facă repede efectul de drog, iar medicamentele sunt testate pentru eficiență. Pe când produsele cu tutun sunt testate ca să producă dependență cât mai mare, cât mai repede, și să dea senzația că ne simțim bine”.

Corespondent Pro TV: „Vreți să vă lăsați de fumat? Medicul pneumolog vă dă rețetă cu medicamente, care au concentrația de nicotină gândită să elimine efectele sevrajului la nicotină. Așa începe renunțarea la fumat. Apoi, vă ajută psihologul să vedeți modalități de a nu vă arunca la o țigară când sunteți nervoși, când vă plictisiți ori când beți o cafea”.

Fumatul e o boală care determină și alte boli. Ne uităm la vezica urinară. E captușită cu un strat, numit uroteliu, care știe să intre în contact doar cu reziduurile produse de organism. Nu știe ce să facă cu substanțele toxice din țigări și face leziuni.

Noxele din țigări de orice fel se absorb în sânge și se evacuează prin urină.

Cristian Călin, medic primar urolog: „Ideea ar fi ca pacientul să nu fumeze niciodată, dar se spune că o singură țigară fumată aduce deja factori de risc pentru tumori de uroteliu, dar și pacienți care renunță la fumat își mențin acest risc de a apăra o formațiune tumorală urotelială. Riscul scade dar rămâne odată ce ai început să fumezi, chiar dacă te-ai lăsat”.

Sumarul de urină se face cel puțin o dată pe an. Dacă apare sânge microscopic în urină, trebuie investigată cauza. Și ecografia de abdomen total se face o dată pe an. La formațiuni mici în vezică, în momentul în care medicul face biopsia face, de fapt, și tratamentul chirurgical minim invaziv.

La tumorile avansate, vezica se elimină și se reconstruiește din intestin. Imunoterapia înseamnă expunerea vezicii la bacilul tuberculozei. Scade riscul recidivei.

Cristian Călin, medic primar urolog: „Riscul de recidivă există oricând, dar cu cât tumora e mai mică, cu atât riscul e mai mic. Se folosește imunoterapia locală adică introducem bacilul tuberculozei în vezica urinară și, prin contact cu uroteliul, crează o apărare imunitară excerbată și riscul de recidivă scade”.