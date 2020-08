Numeroase cămine de bătrâni se golesc din cauza pandemiei. Rudele își iau bunicii acasă: „Am intrat în panică”

Altădată pline, numeroase cămine de bătrâni se golesc din cauza pandemiei.

Rudele preferă să-și ia bunicii acasă, de frică să nu se îmbolnăvească. La Iași, de pildă, unde oamenii erau trecuți înainte pe liste de așteptare, o treime din locuri sunt goale. Și la Galați, unde au existat focare de Covid-19 în două centre, mulți bătrâni au fost luați de familii.

Tatăl Gabrielei locuia la cămin de nouă luni când a venit pandemia. Centrul în care era rezident a devenit focar de coronavirus, așa că fata a decis să-l ia acasă.

Gabriela: „Tatăl meu chiar a pierdut doi colegi, atunci am intrat în panică și am zis că trebuie neapărat să-l scoatem de acolo. Îl îngrijim familia, dar vorbim aici doar de mama care stă permanent și este însoțitor permanent."

În Galați, zeci de bătrâni au murit în cele două aziluri declarate focare de coronavirus. Și la Iași, o treime dintre locurile din căminele de stat au fost golite de criza sanitară provocată de virusul SARS-CoV-2. Nicoleta a decis să își ia mama acasă din centrul în care a locuit în ultimii doi ani și unde nu mai avea voie să o viziteze.

Nicoleta: „M-am gândit că ar fi bine, în dorința ei de a sta cu mine și de a fi mai aproape una de alta, să o iau acasă. Nu am avut voie în cămin, am avut voie numai să trimit pachet, totul sterilizat la poartă și trimis ei.”

Bătrânii rămași în centre sunt atât de singuri, încât perspectiva unei vieți dincolo de poarta căminului e aproape inexistentă. Aurora a crescut și educat mii de copii în grădinițele în care a fost educatoare. Azi, e singură.

Aurora Cojocaru: „Nu am unde să plec. În primul rând, nu am avut o familie numeroasă. Au fost momente când am zis: „Oare ce s-a ales de toată munca mea de o viață?” Nu avem voie să trecem dincolo de poartă, decât cu bilet de voie.”

Numeroase cămine s-au golit în ultimele luni.

Mihaela Frosilă, director Căminul de Bătrâni Sf. Împărați Constantin și Elena, Iași: „Au fost integrați în familie, aparținătorii s-au mutat în altă localitate, în mediul rural și au preferat să amenajeze o cameră pentru persoana respectivă, ca să mențină legătura cu ea.”

Luminița Munteanu, director DAC Iași: „Avem cel puțIn 100 și ceva de locuri disponibile, pe cele două cămine, încurajând, astfel, beneficiarii să își depună dosarele pentru un astfel de centru.”

La nivelul întregii țări s-au raportat focare de coronavirus în peste 20 de centre care găzduiesc bătrâni.