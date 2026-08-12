Pe lista noutăţilor se află stabilirea unor limite stricte privind prezenţa unor substanţe chimice în ambalajele care intră în contact cu produsele alimentare, informează Comisia Europeană. De asemenea, de acum înainte ambalajele trebuie să aibă specificate anumite marcaje şi informaţii, astfel încât producătorii sau importatorii de ambalaje să poată să fie identificaţi şi contactaţi, după caz.

Pentru firmele din piaţă, fie că este vorba de producători, importatori sau retaileri, respectarea noilor reglementări presupune costuri suplimentare, mai ales dacă la produse care vin din ţările non-UE, după cum declară aceştia.

CE atenţionează că vor exista limite stricte privind prezenţa substanţelor perfluoroalchilate şi polifluoroalchilate (PFAS-uri, cunoscute sub denumirea de ”substanţe chimice eterne”) în ambalajele care intră în contact cu produsele alimentare, măsură care are ca scop să protejeze consumatorii, dar şi mediul înconjurător.

Definiţiile, de exemplu cele pentru fabricanţii şi producătorii cărora li se aplică răspunderea extinsă a producătorilor pentru ambalaje, vor fi acum armonizate în întreaga UE, ceea ce presupune că anumite marcaje şi informaţii vor fi necesare şi pentru ambalaje, din acest moment.

Alte norme suplimentare vor intra în vigoare treptat, precizează Comisia Europeană.

”Majoritatea obligaţiilor vor deveni aplicabile începând din 2030, inclusiv normele privind posibilitatea de reciclare, obiectivele de reutilizare sau formatele foarte mici de ambalaje din plastic de unică folosinţă utilizate în hoteluri şi în restaurant”, se menţionează în comunicatul CE.

”Investiție în viitorul Europei”

Comisia Europeană va continua să colaboreze îndeaproape cu părţile interesate şi cu statele membre pentru a sprijini punerea în aplicare eficientă şi practică pe teren. Pentru a facilita aplicarea uniformă a noilor norme privind ambalajele în întreaga UE şi pentru a simplifica respectarea normelor, Comisia a publicat orientări referitoare la punerea în aplicare a Regulamentului privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje.

În medie, fiecare european aruncă o jumătate de kilogram de ambalaje pe zi – de la pahare de unică folosinţă pentru cafea la capsule pentru băuturi, folii din plastic sau colete de cumpărături online.

Regulamentul va ajuta la abordarea în continuare a provocărilor de mediu cauzate de ambalaje şi va reduce dependenţa Europei de combustibilii fosili importaţi din care sunt fabricate aproape în întregime ambalajele din plastic, precizează oficialii UE. De asemenea, el va contribui la consolidarea pieţei unice a ambalajelor şi va facilita activităţile comerciale transfrontaliere prin intermediul unor norme comune.

”Noul Regulament privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje este o investiţie în viitorul Europei: el va ajuta la reducerea deşeurilor, la sporirea gradului de reciclare, la creşterea siguranţei pentru consumatori a ambalajelor care intră în contact cu produsele alimentare (prin limitarea substanţelor nocive precum PFAS-urile) şi la reducerea dependenţei noastre de materialele virgine. Aceştia sunt paşi esenţiali către o economie cu adevărat circulară. În acelaşi timp, regulamentul va înlocui normele naţionale fragmentate care sunt dificil de navigat pentru operatorii economici de pe piaţa internă. Însă noile norme presupun, de asemenea, costuri de ajustare şi am colaborat intens cu operatorii de pe piaţă pentru a pune în aplicare noile norme într-un mod pragmatic şi nebirocratic”, a declarat comisarul pentru Mediu, rezilienţă în domeniul apei şi o economie circulară competitivă, Jessika Roswall.

Ajustarea proceselor logistice

Pentru companiile din piaţă, aplicarea noilor reglementări UE presupune ajustări ale proceselor logistice, ale tipurilor de cutii utilizate, cum este în cazul retailerilor online, de exemplu, dar şi investiţii suplimentare în zona de ambalare, în unele cazuri.

Pentru evomag, unul dintre cei mai mari retaileri online de IT&C şi electrocasnice din România, de exemplu, obiectivul este să pregătească aceste schimbări din timp şi să le implementeze etapizat, pe măsură ce diferitele cerinţe devin aplicabile, fără impact asupra timpilor de livrare sau asupra experienţei clienţilor, după cum susţin oficialii companiei.

”Noul regulament european privind ambalajele aduce cerinţe suplimentare pentru întregul lanţ de retail, iar pentru evomag impactul se vede în relaţia cu furnizorii şi în operaţiunile proprii de livrare. Avem produse achiziţionate din România şi din alte state ale Uniunii Europene, dar şi produse pe care le importăm din afara UE, astfel că trebuie să verificăm conformitatea ambalajelor în funcţie de rolul pe care îl avem în lanţul de distribuţie”, a declarat pentru News.ro Mihai Pătraşcu, CEO evomag.

El a afirmat că, în această perioadă, analizează portofoliul de furnizori şi fluxurile de aprovizionare pentru a vedea unde sunt necesare ajustări şi ce documentaţie trebuie să solicite suplimentar.

”Pentru produsele importate direct din afara Uniunii Europene, responsabilitatea este mai mare, deoarece trebuie să ne asigurăm că ambalajele respectă cerinţele europene înainte ca produsele să fie introduse pe piaţă”, a explicat Mihai Pătraşcu.

El a atras atenţia că pentru e-commerce o componentă importantă este legată de ambalajele folosite pentru expedierea comenzilor.

”Direcţia stabilită la nivel european este clară: reducerea cantităţii de material folosit, adaptarea mai bună a dimensiunii ambalajului la produs şi limitarea spaţiului gol din colete. Pentru retaileri, aceste cerinţe vor însemna ajustări ale proceselor logistice, ale tipurilor de cutii utilizate şi, în unele cazuri, investiţii suplimentare în zona de ambalare”, a menţionat Mihai Pătraşcu.