Treptat, vor fi interzise plicurile din plastic pentru diferite sosuri ori recipientele din același material pentru miere și lapte, dar și flacoanele mici cu produse cosmetice. Nici fructele și legumele nu vor mai putea fi împachetate în folie de plastic.

Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje stabilește un cadru legislativ mai strict pentru a reduce poluarea și pentru a sprijini economia legată de materialele care înlocuiesc plasticul. Noua decizie, adoptată la începutul acestui an, prevede interzicerea și restricționarea treptată a ambalajelor de unică folosință din plastic. Astfel, restaurantele, hotelurile și magazinele trebuie să caute soluții alternative. Dispar treptat pliculețele din plastic pentru ketchup, muștar sau alte condimente și produse cosmetice.

Corespondent Știrile Pro TV: „Practic, în zonele unde luăm masa nu vom mai primi în pliculețe sau cutiuțe din plastic sosurile, mierea sau chiar laptele pentru cafea, cu excepția cazurilor în care luăm mâncarea la pachet. De pildă, nu vom mai găsi pachete din plastic care țin împreună doze, iar fructele și legumele sub 1,5 kilograme nu vor mai fi vândute în plase sau tăvițe din plastic. În plus, când vom călători, în hoteluri ori pensiuni, gelul de duș sau șamponul nu vor mai fi în recipiente mici de plastic, ci vor fi înlocuite cu unele sustenabile”.

Schimbările vor începe din luna august și vor fi introduse până în 2030.

Andreea Oprea, specialist în management și audit de mediu: „Impactează în principal retailul, HORECA, poate chiar și micii producători, dar mă gândesc că există o perioadă de timp suficientă în acești patru ani în care se pot reorienta”.

Regulamentul prevede și anumite excepții.

Raul Pop, reprezentant al Ministerului Mediului: „Dacă ne uităm, de exemplu, la produse de uz medical, tehnico-medical, acolo, cu siguranță, plasticul va continua să joace un rol foarte important”.

Din 2030 se vor interzice și ambalajele din plastic care încurajează cumpărarea vrac a diferitelor produse sau înfolierea bagajelor. Deja, din 2021, sunt interzise paiele din plastic, tacâmurile, farfuriile, bețișoarele de urechi și recipientele din polistiren expandat.

