Efectele lor asupra inimii şi vaselor de sânge nu sunt însă pe deplin cunoscute, scrie News.ro.

Un studiu realizat în Italia a identificat niveluri mai ridicate de microplastice şi nanoplastice în sângele persoanelor care au supravieţuit unui infarct miocardic. Rezultatele au fost publicate, săptămâna aceasta, în European Heart Journal.

Microplasticele sunt particule de plastic mai mici de cinci milimetri. Nanoplasticele au dimensiuni mult mai reduse şi pot pătrunde mai uşor în ţesuturi. Cercetări recente au arătat că aceste particule se pot acumula inclusiv în pereţii vaselor de sânge.

Cercetătorii au analizat probe de sânge prelevate de la 61 de persoane. Participanţii au fost împărţiţi în trei grupuri. Primul a inclus pacienţi care suferiseră un infarct miocardic. Al doilea a fost format din persoane cu boală cardiacă ischemică cronică, afecţiune în care aportul de sânge către muşchiul inimii este redus din cauza îngustării arterelor coronare. Al treilea grup a inclus persoane cu artere coronare normale.

Microplastice, depistate mai frecvent la pacienții cu infarct

Particule de plastic au fost detectate la 84% dintre pacienţii care suferiseră un infarct. Acestea au fost identificate şi la 40% dintre persoanele cu boală cardiacă ischemică cronică. În grupul cu artere coronare normale, proporţia a fost de 32%.

Pacienţii care trecuseră printr-un infarct prezentau în sânge şi o varietate mai mare de materiale plastice. Polietilena a fost cel mai frecvent tip identificat. Acest material este utilizat pe scară largă la fabricarea ambalajelor şi a numeroase produse de consum.

Cercetătorii au analizat şi statutul de fumător al participanţilor. De asemenea, au estimat nivelul de poluare atmosferică la care aceştia fuseseră expuşi în cei doi ani anteriori studiului.

Persoanele expuse pe termen lung la niveluri mai ridicate de poluare atmosferică prezentau mai frecvent microplastice în sânge. În cazul fumătorilor, probabilitatea detectării acestor particule a fost de şase ori mai mare.

Toţi fumătorii expuşi unor niveluri ridicate de poluare atmosferică aveau particule de plastic în sânge. Prin comparaţie, acestea au fost identificate la doar 12,5% dintre nefumătorii care nu fuseseră expuşi unui nivel crescut de poluare.

Cercetătorii: Studiul nu demonstrează o relație de cauzalitate

„Rezultatele nu demonstrează că microplasticele provoacă infarctul miocardic. Ele indică însă o asociere puternică între expunerea la factorii de mediu, prezenţa microplasticelor în sânge şi bolile cardiovasculare”, a declarat dr. Emanuele Barbato, coordonatorul studiului, medic cardiolog, şeful Unităţii de Cardiologie a Spitalului Universitar Sant'Andrea şi profesor la Universitatea Sapienza din Roma, citat într-un comunicat.

Un editorial publicat odată cu studiul arată că efectele cardiovasculare ale particulelor de plastic au fost considerate, până de curând, în mare parte ipotetice. Datele clinice apărute în ultimii ani indică însă că aceste particule pot pătrunde în circulaţia sanguină şi se pot acumula în ţesuturile vasculare.

Experimentele de laborator sugerează că microplasticele pot activa mecanisme implicate în afectarea vaselor de sânge. Cu toate acestea, datele disponibile nu permit stabilirea unei relaţii directe de cauzalitate între particulele de plastic şi infarctul miocardic.

Principala limitare a studiului este numărul redus de participanţi. În plus, cercetarea a identificat o asociere statistică, fără a putea demonstra că microplasticele au contribuit direct la apariţia bolilor cardiovasculare.

Autorii editorialului consideră că există încă numeroase incertitudini. Totuşi, ansamblul datelor epidemiologice, clinice şi experimentale sugerează că poluarea cu plastic ar putea reprezenta un factor de risc cardiovascular subestimat.