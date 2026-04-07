Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, la Timişoara, că există un actor, Rusia, care, împotriva României, şi împotriva ţărilor europene, şi a câtorva ţări occidentale, duce un război informaţional, şi războiul ăsta se duce şi în medicină. Potrivit preşedintelui, e important ca fiecare dintre noi să iasă şi să demaşte impostura din zona sa de activitate.

Preşedintele a transmis, de Ziua Sănătăţii, un gând de recunoştinţă pentru tot sistemul medical - medici, asistenţi, tehnicieni, administratori, oameni care au un rol important în societatea noastră.

”Mulţumim pentru tot ce fac, pentru nopţile nedormite, pentru anii de studii pe care i-au făcut, măcar de ziua asta”, a subliniat şeful statului.

Preşedintele a menţionat că e important să spunem oamenilor că se întâmplă şi lucruri bune în România, pentru că noi suntem sub un bombardament informaţional – „totul e o tragedie, nimic nu merge în ţara asta”.

”Nu! Trebuie să ne uităm - bineînţeles că sunt lucruri care nu merg şi le-am spus şi le vom spune de multe ori -, dar sunt lucruri care se întâmplă, şi noi, ca societate, dacă vrem să fim maturi şi vrem să construim, vrem să progresăm, trebuie să privim cu echilibru şi ce e bun şi ce e rău în societatea noastră, şi faptul că în trei ani s-a construit acest spital, care răspunde unei necesităţi, e un lucru extrem de bun pe care trebuie să-l subliniem”, a arătat şeful statului.

”E important ca fiecare dintre noi să iasă și să demaște impostura”

Preşedintele Nicuşor Dan a mai declarat că parte importantă din dezvoltarea pe care România a avut-o în ultimii 20 de ani a venit prin fonduri europene, adică prin bani pe care contribuabili din alte ţări europene, pentru binele comun al Europei, l-au pus pentru dezvoltarea unor ţări cum e România. Şi asta trebuie să o spunem. ”Bineînţeles, din nou, Europa este o dezbatere, Europa a făcut nişte greşeli. Noi trebuie să fim mai implicaţi în direcţia pe care această construcţie o are, însă, dacă tragem linie, să nu uităm lucrul ăsta: parte din dezvoltarea României în ultimii 20 de ani vine de la Uniunea Europeană”, a subliniat Nicuşor Dan.

El a menţionat că vrea să transmită, cu ocazia Zilei Sănătăţii, că ”suntem într-un război informaţional”.

”Există un actor, Rusia, care, împotriva României, şi împotriva ţărilor europene, şi a câtorva ţări occidentale, duce un război informaţional, şi războiul ăsta se duce şi în medicină. Şi nu e suficient ca fiecare dintre noi să ne facem jobul, din păcate. Trebuie să intervenim activ în acest război informaţional, astfel încât opinia profesionistului şi credibilitatea profesionistului să vină în această dezbatere. Pentru că una e un om care a făcut 10 ani de şcoală în medicină, şi după aceea s-a dus la congrese, s-a perfecţionat continuu, şi alta e unul care vinde o reclamă pe internet pentru un leac minune şi care o să vedem că a provocat tragedii pentru că oamenii nu s-au informat suficient. Acesta este mesajul pe care vreau să-l transmit corpului medical, dincolo de recunoştinţa pentru ce fac. E important ca fiecare dintre noi să iasă şi să demaşte impostura din zona sa de activitate”, a mai afirmat Nicuşor Dan.