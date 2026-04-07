El a fost întrebat la Timişoara despre informaţiile care există în spaţiul public că ar exista o legătură între autorii fotografiei care a apărut atunci în presă şi o echipă cu care el a lucrat în campanie.

Nicuşor Dan a precizat că el a făcut plângerea la DIICOT a doua zi după ce imaginile au apărut în spaţiul public.

”Da, în campania electorală am lucrat cu mai multe echipe care, în fine, au fost subcontractate de alte firme cu care am lucrat şi da, e o certitudine că în ancheta DIICOT două din aceste persoane au fost şi în filmarea de care sau în fotografiile de care vorbim. Mai departe, este treaba procurărilor şi mi-aş dori ca e foarte bine că au ajuns până aici. Cât mai curând să răspundă la întrebarea esenţială cine i-a plătit pe oamenii ăştia”, a subliniat şeful statului, potrivit News.ro.

Procurorii DIICOT au ajuns la concluzia că fotografiile distribuite de candidata Elena Lasconi chiar înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut reprezintă un fals.

Potrivit anchetatorilor, așa zisa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și fostul director al SRI generalul Florian Coldea nu a avut loc niciodată. A fost o înscenare pusă la cale de doi tineri care, pe atunci, colaborau cu staff-urile de campanie ale actualului președinte.

La filmări au participat actori care ar fi fost machiați, dar acum anchetatorii verifică dacă s-a intervenit și digital asupra imaginilor.