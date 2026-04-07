”Sunt două chestiuni cumva distincte, una este aprovizionarea, cealaltă este preţul. În discuţia de ieri de la Cotroceni am discutat de procurare, despre posibilitatea ca la un moment dat să existe o lipsă de combustibil pe piaţă. Nu suntem acolo, România este într-o poziţie ceva mai bună decât alte ţări europene, pentru care o parte din producţie internă, pentru care o parte din rafinare pe teritoriul ei, deci lanţurile sunt mai scurte”, a declarat preşedintele la Timişoara, despre discuţiile care au avut loc cu premierul, miniştrii de Finanţe şi Energie şi reprezentanţii mediului privat.

Nicuşor Dan a menţionat că ”ceea ce s-a discutat ieri la Cotroceni a fost că în momentul acesta nu este o urgenţă pentru România, însă, aşa cum există nişte scenarii de criză pentru gaze, cum există nişte scenarii de criză pentru energie electrică, începe să se lucreze la un scenariu de criză pentru eventualitatea în care va exista o criză de aprovizionare pe produse din petrol”.

”Pe partea de preţuri, sunt mulţi factori pe care noi nu-i putem controla în momentul de faţă. De exemplu, a început o oarecare tranzitare a strâmtorii Ormuz. O să vedem în zilele următoare cât la sută din lipsa acestui necesar va fi suplinită prin această tranzitare parţială. În ipoteza în care lucrurile continuă în direcţia asta, o să avem o presiune mare pe preţ, de, să zicem, 2-3 luni de acum şi o să vedem în ce măsură bugetul poate să compenseze, aşa cum a făcut-o zilele trecute. Dar, aşa cum am spus, sunt mulţi factori şi o să vedem văzând şi făcând”, a completat şeful statului, potrivit News.ro.

Preşedintele, Guvernul şi partenerii din mediul privat au convenit, luni, după discuţiile care au avut loc la Palatul Cotroceni, pentru analiza aprovizionării cu ţiţei şi combustibil în contextul evoluţiilor internaţionale generate de închiderea Strâmtorii Ormuz, asupra unui mecanism de comunicare continuă, care va permite monitorizarea atentă a situaţiei şi adoptarea rapidă a unor măsuri adecvate, dacă va fi necesar.

În prezent, România nu se confruntă cu dificultăţi de aprovizionare, iar companiile din domeniu achiziţionează combustibili la preţuri aliniate pieţei internaţionale, anunţă Administraţia Prezidenţială.