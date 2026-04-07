Totul, în condițiile în care PSD amenință cu plecarea de la putere și cere o nouă formulă politică, fără actualul premier.

Președintele spune, însă, că actuala coaliție este obligată să colaboreze, astfel încât proiectele importante ale României să nu fie blocate.

Declarațiile au fost făcute la Timișoara, iar șeful statului a insistat că dincolo de tensiunile politice, România trebuie să își ducă la capăt obiectivele majore, precum aderarea la OCDE sau absorția de bani din PNRR.

O criză politică ar echivala cu pierderi de sute de milioane de euro pentru România.

Nicușor Dan - președintele României: ”Cred că dincolo de declaraţii politice, joc politic, chiar configuraţii politice, e important că există responsabilitate pentru obiective mari pe care România şi le-a stabilit. Nu cred că trebuie să facem aici o analiză pe toate scenariile posibile care s-au vehiculat în spaţiul public. Ce pot să spun este că există responsabilitate şi că eu voi media, voi discuta, astfel încât proiecte importante ale României să meargă mai departe.”

Președintele vrea ca săptămâna viitoare să discute cu Ilie Bolojan și cu Sorin Grindeanu. Tensiunile din Coaliție vin pe fondul nemulțumirilor exprimate de PSD la adresa premierului.

Într-o postare pe Facebook, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că actuala formulă nu va continua și a criticat dur activitatea Executivului, spunând că direcția este greșită și că este nevoie de schimbări în funcționarea Guvernului.

Între timp, PNL și USR transmit că merg mai departe cu Ilie Bolojan, indiferent de cerințele PSD, dar și că scenariile privind împărțirea unor ministere sau chiar renegocierea funcției de premier sunt doar speculații politice.

Mircea Abrudean - președintele Senatului: ”A fost o rezoluție a ultimului BPN în care s-a stabilit clar care va fi abordarea noastră. Nu considerăm că este normal ca un partid din coaliție să ne impună premierul pe care PNL îl susține, Ilie Bolojan, deci nu va exista o altă abordare.”

Ștefan Pălărie - senator USR: ”Am văzut că românii îl sprijină pe premier în ceea ce trebuie făcut. Cineva trebuie să ducă până la capăt măsurile și curățenia.”

5.000 de social democrați vor decide pe 20 aprilie dacă rămân sau nu la guvernare, cu sau fără Ilie Bolojan. De cealaltă parte, premierul a declarat pentru prima oară că nu exclude varianta unui guvern minoritar, adică fără PSD.