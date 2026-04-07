Şeful statului a subliniat că transparenţa este esenţială pentru a combate dezinformarea şi pentru a clarifica responsabilităţile politice.

Declaraţiile au fost făcute în timpul vizitei la Centrul de mari arşi al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius Brînzeu" din Timişoara, unde preşedintele s-a aflat alături de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

"Trebuie să facem public tot legat de Pfizer de acum patru ani, cinci ani, când s-a semnat contractul. Am vorbit mai devreme de război informaţional. E foarte important, pentru că ce vedem în spaţiul media? Vedem nişte trusturi media care aruncă responsabilitatea pe un politician, vedem alte trusturi media care aruncă responsabilitatea pe alt politician şi nu vedem, din păcate, o împărţire între ce e realitatea obiectivă - şirul de elemente obiective, contracte, cine a semnat, la ce s-a angajat", a explicat preşedintele, potrivit Agerpres.

El a făcut apel la responsabilitatea jurnaliştilor în prezentarea corectă a informaţiilor.

"Din păcate, ăsta este un mod de lucru al media. Dacă perpetuăm acest mod de lucru, dacă un român obişnuit se uită şi zice, uite, ăia zic aşa, ăia zic aşa, tot timpul, tot timpul, tot timpul fără să există o referinţă, atunci de ce românul ăsta obişnuit n-ar crede că eu mi-am cumpărat teza de doctorat, că am semnat un ordin să trimitem 300.000 de români în Ucraina? Deci există o responsabilitate pe care dumneavoastră o aveţi în a decanta ce e obiectiv în realitatea noastră socială şi ce e opinia, care evident că e permisă. Dar să decantăm şi ce este obiectiv", a detaliat şeful statului.

Preşedintele a comentat şi situaţia juridică privind achiziţiile de vaccinuri, după ce instanţa a decis că România trebuie să returneze 600 de milioane de euro în dosarul contractelor Pfizer.

"Este o negociere astfel încât suma aceasta pe care România o are de plătit să fie transformată în alte produse care să fie utile sistemului nostru medical. Dar despre asta o să vă comunice domnii miniştri", a spus preşedintele.

Un tribunal din Bruxelles a condamnat în primă instanţă Polonia şi România să plătească un sold restant pentru vaccinurile anti-COVID comandate de la grupul farmaceutic Pfizer/BioNTech, în valoare de 1,3 miliarde de euro şi, respectiv, 600 de milioane de euro, potrivit unui comunicat al instanţei, transmite AFP.