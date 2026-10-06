Mihai Chirica a ajuns marţi dimineaţă la sediul DNA, unde a stat aproximativ o oră. La ieşire el a afirmat că situaţia sa este aceeaşi şi că nu s-a schimbat nimic.

„Este aceeaşi situaţie ca data trecută. Nu s-a schimbat nimic. Dosarul s-a pus în mişcare”, a declarat primarul Iaşiului, Mihai Chirica.

Chirica a devenit inculpat din martor

Pe 27 mai au fost făcute percheziţii în mai multe birouri din cadrul Primăriei Iaşi, procurorii DNA fiind însoţiţi de jandarmi.

Este vorba de un dosar referitor la dispariţia unei cantităţi importante de păcură din depozitele CET Iaşi.

Primarul Mihai Chirica a fost audiat pe 22 aprilie la sediul DNA Iaşi în acelaşi dosar, el precizând atunci că a fost întrebat dacă există o evidenţă a acestei rezerve.

Întrebat de jurnalişti, la ieşirea din sediul DNA, în ce calitate a fost audiat, Mihai Chirica a răspuns: „În calitate de primar".

Chirica a explicat că ar fi vorba de o "dilemă" legată de rezerva de stat şi că a oferit procurorilor toate detaliile.

„Înţeleg că este o dilemă referitoare la rezerva de stat de păcură şi am fost întrebat dacă avem o evidenţă a acestei rezerve. Avem doar ce ni s-a pus la dispoziţie de către ANRSPS (Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - n.r.). Urmează ca prin expertize, pe care noi, din fericire, le-am făcut şi ştim care este traseul păcurii, să se lămurească şi dumnealor", a declarat primarul Mihai Chirica.

Mihai Chirica este cercetat pentru abuz în serviciu

Procurorii din cadrul Serviciului teritorial Iași au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de Mihai Chirica, primar al municipiului Iași, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, se arată într-un comunicat de presă.

În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alți nouă funcționari din cadrul compartimentelor de specialitate ale Primăriei Municipiului Iași, pentru infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și fals intelectual în formă continuată.

Potrivit ordonanței procurorilor, la data de 27 mai 2022, Mihai Chirica, în calitate de primar și ordonator principal de credite, ar fi aprobat, cu încălcarea dispozițiilor legale, efectuarea unei plăți în valoare de 2.036.882 de lei din bugetul local în beneficiul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

Suma ar fi reprezentat o achiziție presupus fictivă a unei cantități de 542 de tone de păcură, constatată anterior ca diminuare fără aprobare legală a stocului de rezervă de stat păstrat în depozit la S.C. TERMO SERVICE S.A. Iași, societate subordonată Consiliului Local Iași.

Plata pentru păcură ar fi fost aprobată ilegal

Aprobarea plății respective ar fi fost înlesnită prin activitatea anterioară desfășurată de funcționarii din cadrul compartimentelor de specialitate ale Primăriei Municipiului Iași, pe baza unor documente care ar fi atestat existența și recepția cantității de păcură, deși aceasta nu exista de fapt.

În plus, sunt cercetate infracțiuni de fals intelectual, săvârșite de funcționari din primărie, privind întocmirea și semnarea unor note de recepție și constatare de diferențe prin care s-ar fi atestat, în mod nereal, recepționarea unor cantități de păcură care nu fuseseră efectiv livrate.

Conduita descrisă ar fi cauzat o pagubă în valoare de 2.036.882 de lei bugetului local al municipiului Iași și s-ar fi obținut, totodată, un folos necuvenit pentru Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, constând în încasarea sumei nedatorate de 2.036.882 de lei și în regularizarea scriptică a diminuării stocului de rezervă de stat prin descărcarea din gestiune a cantității de 542 de tone de păcură.

Totodată, S.C. TERMO SERVICE S.A. ar fi obținut un folos necuvenit, constând în acoperirea scriptică a lipsei din gestiune a aceleiași cantități de păcură.

Inculpatului i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală.

Procurorii au dispus măsuri pentru recuperarea prejudiciului

În vederea recuperării prejudiciului, în cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri imobile aparținând inculpatului Chirica Mihai, precum și ale altor inculpați.

Procurorii precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.