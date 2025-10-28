Motivul pentru care mulți salariați de la stat refuză să-și ridice voucherele de vacanță anul acesta

În câteva zile, cel mai mare angajator al țării va începe împărțirea voucherelor de vacanță de numai 800 de lei.

Adriana Stere

Este vorba despre Ministerul Educației, iar vizați sunt 400.000 de angajați. Există însă și o condiție: pentru ca întreaga sumă să fie folosită, beneficiarii trebuie să pună din buzunar încă pe atât. Multi au anunțat deja că nu mai sunt interesați să își ridice tichetele.

Ajutorul primit este ceva în plus, e drept, dar prețurile din turism cresc de la un an la altul.

La Sinaia, cel mai ieftin pachet pentru Revelion, de patru nopți la un hotel de trei stele, costă 6.600 de lei. Cel mai scumpă variantă la patru stele cu demipensiune este 9.200 de lei pentru 4 nopți. La Predeal, se pleacă de la 4.900 de lei, trei nopți la trei stele, cu masă festivă și brunch. În Poiana Brașov sunt multe variante cu 3.500 de lei pe noapte.

Între timp, reprezentanții Ministerului Educației au anunțat că banii pentru voucherele de vacanță sunt în conturile de plăți ale inspectoratelor școlare, și că sumele le vor fi virate în scurt timp angajaților- câte 800 de lei, la jumătate față de anul trecut.

Salariații sunt obligați să semneze că vor plusa cu încă 800, ca să plătească vacanțele. Unii au anunțat că nu vor ridica voucherele.

În primele 8 luni din 2025, numărul voucherelor emise a fost cu 66% mai mic comparativ cu intervalul similar din 2024. Erau încă în circulație vouchere emise în 2024, în valoare de 1.600 de lei, dar pe măsură ce aceste tichete vor fi epuizate, în piață vor rămâne exclusiv voucherele de 800 lei.

Cele mai accesibile opțiuni cu tichete de vacanță sunt, de fapt, Mamaia: trei nopți cu o mie de lei fără masă. Și Mahmudia, 1.400 de lei, doar cazarea timp de trei nopți. Ca să rămână și bani de mâncare, cazarea trei nopți plus mic dejun la Herculane e 900 de lei, dar sunt numai două stele.

Adrian Voican, reprezentant agenție:Am vrea să înțeleagă Guvernul că a fost o măsură pripită și că nu poți să dai de trei ori cu biciul în același măgăruș, săracul, că se prăbușește sub povara fiscalității, nesiguranței, scăderii puterii de cumpărare și a lipsei voucherelor. Și ar trebui să revenim rapid, dacă nu vrem să ne plece banii din țară. Avem 4,5 miliarde de euro mai mulți bani care pleacă afară decât atragem noi în țară.

Potrivit ANAT și Ministerului Finanțelor, în august 2025 s-au emis cu 70% mai puține vouchere, iar numărul celor decontate a fost la jumătate. Slăbirea acestui mecanism direct de sprijin pentru turismul intern va antrena aproape sigur și scăderea atractivității pieței locale.

