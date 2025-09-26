Reacția ministrului Muncii, după ce 530 de oameni au fost găsiţi într-o singură zi muncind ”la negru”: ”Nu este doar o cifră”

Peste 500 de persoane au fost găsite într-o singură zi lucrând fără contracte de muncă la o firmă de curierat din Bucureşti.

Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că amenda de 200.000 de lei, prevăzută de legislaţia actuală, este mult prea mică pentru a descuraja abuzuri de acest tip.

"530 de oameni, găsiţi într-o singură zi muncind fără contracte, la o firmă de curierat din Bucureşti. Aceasta nu este doar o cifră, ci dovada că munca nedeclarată în anumite sectoare noi de activitate este destul de mare. Pentru o asemenea situaţie gravă, amenda a fost de doar 200.000 lei, pentru că aşa prevede legislaţia actuală. Este mult prea puţin pentru a descuraja abuzurile. Tocmai de aceea, în pachetul 2 de modificări legislative, coaliţia a propus creşterea amenzilor pentru munca la negru. Mai mult, am discutat recent, la o dezbatere BNS despre munca pe platforme, despre cât de important este ca oamenii să aibă drepturi clare şi protecţie reală. Iată că discuţia a fost confirmată de realitate", a scris Petre Florin Manole pe pagina sa de Facebook.

La rândul său, Mihai Uca, inspector general de stat adjunct la Inspecţia Muncii, a subliniat că cifra de 530 de persoane identificate lucrând fără forme legale la un singur angajator, într-o singură zi, este un semnal de alarmă extrem de serios, iar ”cel mai grav” este că sute de oameni rămân astfel fără protecţie socială.

"Cifra de 530 de persoane identificate lucrând fără forme legale la un singur angajator, într-o singură zi, este un semnal de alarmă extrem de serios. Astfel de practici de eludare a legii afectează concurenţa loială şi, cel mai grav, lasă sute de oameni fără protecţie socială. Inspecţia Muncii va continua intensificarea controalelor, vizând toate domeniile de activitate, pentru a descuraja şi sancţiona cu maximă rigurozitate orice formă de muncă nedeclarată", a transmis Mihai Uca, într-un comunicat al instituţiei.

Această operaţiune face parte din strategia naţională a Inspecţiei Muncii de combatere a muncii nedeclarate, fenomen care aduce prejudicii majore atât bugetului de stat, cât şi drepturilor sociale ale angajaţilor, a mai precizat instituţia.

