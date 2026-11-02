Discuțiile au durat aproximativ 2 ore, iar principalele teme au fost veniturile angajaților, dar și măsurile necesare pentru protejarea puterii de cumpărare. Sindicaliștii au cerut majorarea salariului minim pe economie, dar nu a fost avansată nicio sumă.

Premierul și miniștrii prezenți la întâlnire au spus că, înainte de a lua o decizie, trebuie să se întâlnească și cu reprezentanții mediului de afaceri. În zilele viitoare va avea loc o ședință a Consiliului Național Tripartit, adică reprezentanții Guvernului, ai sindicatelor și ai patronatelor.

Sindicaliștii au precizat că marți vor anunța suma cu care ar trebui să crească salariul minim, când vor prezenta și o analiză. De asemenea, au specificat că dacă nu va avea loc o majorare până la începutul anului viitor vor ieși în stradă și vor avea loc proteste. Patronatele nu sunt însă de acord cu această propunere.