Nu se știe deocamdată dacă bugetul permite asta, având în vedere că PSD vrea și indexarea pensiilor cu peste 7 procente, de la 1 ianuarie. Doar această majorare ar însemna aproape 10 miliarde de lei, iar liberalii vor să știe de unde se vor lua banii.

Premierul Luca Niculescu a stat luni la aceeași masă cu reprezentanții celor cinci mari confederații sindicale. Din lunga listă de cerințe, prima este majorarea salariului minim brut la 5.000 de lei.

Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical: „Această creștere a salariului minim nu este o nebunie de la noi din cap. Este rezultatul directivei UE, o politică în domeniul salariului minim care trebuie să fie în fiecare stat UE creat pe baza unui mecanism. România are o astfel de lege și trebuie să o aplice”.

Pe masa discuțiilor a fost și Legea Salarizării, care ar putea aduce salarii mai mari nu doar pentru bugetari, ci și pentru miniștri, parlamentari și primari. Asta deși PSD critica, până nu demult, Guvernul Bolojan tocmai pentru intenția de a majora lefurile demnitarilor.

Sorin Grindeanu a cerut astăzi Guvernului ca pensiile să fie indexate de la 1 ianuarie cu peste 7 procente.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Este obligatoriu ca anul viitor să crească pensiile. Acest lucru trebuie să se întâmple. Toate lucrurile legate de buget, de taxe vor fi discutate odată cu aprobarea bugetului”.

Calcul pensii

Pentru un pensionar care primește acum 2.000 de lei, ar însemna aproape 150 de lei în plus în fiecare lună. Iar cine are o pensie de 4.000 de lei ar putea primi cu aproape 300 de lei mai mult.

Costuri

Numai că majorarea ar costa statul aproape 10 miliarde de lei pe an. Bani pentru care, deocamdată, nu există o sursă clară de finanțare.

Liberalii transmit că susțin creșterea pensiilor, dar că Guvernul trebuie să și-o permită.

„Poate au găsit între timp o comoară”

Ilie Bolojan, președintele PNL: „Aceste măsuri de controlare a cheltuielilor sunt necesare și nu trebuie să fugim de asta, pentru că altfel nu poți să ai un deficit predictibil la final de an”.

Mircea Abrudean, președintele Senatului: „Sigur că PNL susține orice măsură de creștere a veniturilor românilor atâta vreme cât ea e sustenabilă, trebuie să vedem de unde se găsesc bani. Poate au găsit între timp o comoară. Dar dacă există soluții, foarte bine, noi susținem asta”.

Și economiștii atrag atenția că statul nu poate promite noi cheltuieli fără să știe cum le va acoperi. Mai ales că România trebuie să-și reducă deficitul.

Christian Năsulea, profesor de economie mondială: „Nu poți să mergi tot timpul „lasă că vedem noi la final de an”, și având în vedere și nevoia de a avea spațiu de rezervă pentru numeroasele crize care nu contenesc să vină peste noi”.

Deocamdată, nici majorarea pensiilor, nici creșterile salariale nu au fost aprobate. Guvernul urmează să stabilească ce își poate permite în 2027 abia când finalizează bugetul pentru anul viitor.