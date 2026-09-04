Primele plăți vor fi efectuate din 8 septembrie, când alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție vor fi virate în conturile bancare ale beneficiarilor, scrie Agerpres.

Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, distribuirea sumelor aferente acestor drepturi va începe din 10 septembrie.

În ceea ce privește drepturile persoanelor cu dizabilități, acestea vor fi achitate în conturile bancare în 14 septembrie, iar pentru beneficiarii care primesc drepturile prin mandat poștal, plata va începe din 18 septembrie.

Beneficii de asistență socială pentru aproape 7 milioane de copii, familii și persoane vulnerabile

De asemenea, alocația de plasament, alocația lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA și indemnizația lunară de hrană pentru bolnavii de TBC vor fi plătite în conturile bancare și prin mandat poștal în 21 septembrie.

Tot în data de 21 septembrie vor fi efectuate plățile în conturile bancare și prin mandat poștal pentru beneficiarii venitului minim de incluziune (VMI), însemnând ajutorul pentru familia cu copii și ajutorul de incluziune.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin cele 41 de agenții județene pentru plăți și inspecție socială și agenția pentru Municipiul București, realizează lunar plata acestor beneficii de asistență socială pentru aproape șapte milioane de copii, familii și persoane vulnerabile.