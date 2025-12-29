Ce se întâmplă cu alocațiile de hrană pentru copiii cu HIV/SIDA. Clarificările autorităților despre „ordonanța trenuleț”

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități a transmis că Guvernul nu a eliminat alocațiile lunare de hrană acordate copiilor cu handicap de tip HIV/SIDA, contrar informațiilor apărute recent în spațiul public.

Potrivit instituției, este vorba despre o știre falsă care susține că ordonanța de urgență cunoscută sub numele de „ordonanța trenuleț” ar fi eliminat acest drept prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Autoritățile subliniază că actul normativ nu aduce nicio modificare alocațiilor lunare de hrană prevăzute la art. 58 alin. (2) din lege.

Confuzia ar fi apărut în urma interpretării greșite a articolului XXXVIII din ordonanță, care stabilește că prevederile art. 58 indice 2 din Legea nr. 448/2006 nu se aplică în anul 2026.

Reprezentanții Autorității explică însă că acest articol nu are legătură cu alocațiile de hrană pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA.

„Articolul 58 alin. (2) se referă în mod explicit la alocațiile lunare de hrană ale copiilor cu handicap de tip HIV/SIDA, iar aceste prevederi se aplică în continuare, fără nicio restricție”, precizează instituția.

„Rămânem deschiși să clarificăm orice îngrijorare în legătură cu această confuzie care a generat o știre falsă.”, a conchis Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

