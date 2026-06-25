Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), prin agenţiile teritoriale, a virat, în luna iunie, fondurile necesare pentru plata beneficiilor de asistenţă socială aferente lunii mai, cu cele mai importante alocări, de peste 1,2 miliarde de lei în cazul alocaţiilor de stat pentru copii.

Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei, transmis joi, pe lista viramentelor se regăsesc: peste 578 de milioane de lei - pentru 147.765 de beneficiari ai indemnizaţiei pentru creşterea copilului; aproape 55 de milioane de lei - pentru 71.578 de beneficiari ai stimulentului de inserţie; peste 36,4 milioane de lei - pentru 27.913 de beneficiari ai alocaţiei de plasament; circa 190 de milioane de lei - pentru 358.438 de beneficiari ai indemnizaţiei lunare acordate persoanelor cu handicap grav; aproape 139 de milioane de lei - pentru 396.469 de beneficiari ai indemnizaţiei lunare acordate persoanelor cu handicap accentuat.

De asemenea, au fost achitate peste 1,2 miliarde de lei pentru 3.596.690 de beneficiari ai alocaţiilor de stat pentru copii, peste 71 de milioane de lei pentru 358.438 de beneficiari ai bugetului personal complementar lunar pentru adulţii cu handicap grav, precum şi aproape 58 de milioane de lei pentru 396.469 de beneficiari ai bugetului personal complementar lunar pentru adulţii cu handicap accentuat.

În plus, 7,4 milioane de lei au ajuns la 92.845 de beneficiari ai bugetului personal complementar lunar pentru adulţii cu handicap mediu, aproape 30 de milioane de lei către 54.683 de beneficiari ai bugetului personal complementar lunar plătit familiei sau reprezentantului legal al copilului cu handicap grav, în timp ce peste 4,4 milioane de lei au revenit celor 11.126 de beneficiari ai bugetului personal complementar lunar plătit familiei sau reprezentantului legal al copilului cu handicap accentuat.

ANPIS plătește drepturile de asistență socială prin cont bancar sau mandat poștal

Totodată, în contul plăţilor pentru luna mai a acestui an, au fost peste 3,3 milioane de lei pentru 16.691 de beneficiari ai bugetului personal complementar lunar plătit familiei sau reprezentantului legal al copilului cu handicap mediu, 86 milioane de lei pentru 33.416 beneficiari ai indemnizaţiei acordate însoţitorilor persoanelor cu handicap vizual grav, peste 136.000 de lei pentru 133 de beneficiari ai alocaţiei lunare de hrană pentru copii, acordată în temeiul Legii nr. 448/2006 şi 14 milioane de lei pentru 13.778 de beneficiari ai alocaţiei lunare de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA.

În acelaşi timp, sau achitat peste 3,2 milioane lei pentru 3.583 beneficiari ai indemnizaţiei lunare de hrană în cazul persoanelor cu TBC, 192 de milioane de lei pentru 258.872 beneficiari ai venitului minim de incluziune, respectiv aproape 36 de milioane de lei pentru 719.752 de beneficiari ai tichetului de energie, acordat în baza OUG nr. 35/2025, pentru sprijinirea consumatorilor casnici aflaţi în situaţia de sărăcie energetică.

ANPIS, prin agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială/a Municipiului Bucureşti efectuează plata drepturilor de asistenţă socială către beneficiari prin modalităţile de plată stabilite, respectiv prin cont bancar sau prin mandat poştal şi se realizează conform calendarului stabilit.