Numărul pensionarilor din România a scăzut cu câteva mii în doar o lună. Date oficiale de la Casa Națională de Pensii Publice

Stiri Sociale
04-09-2025 | 11:18
pensionari
Un număr de 4.689.262 de pensionari era înregistrat în august 2025 în România, cu 4.199 mai puţini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.770 de lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).  

autor
Cristian Anton

Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 12,988 miliarde lei.

Din totalul pensionarilor, 547.146 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de 716 lei.

Potrivit statisticilor CNPP, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.753.893 de persoane, dintre care 2.148.816 femei, în timp ce pensia medie era de 3.097 de lei.

Cum se împart categoriile de pensii

Pensie anticipată au primit, în august 2025, un număr de 3.488 de persoane (3.938 de lei pensie medie), pensie anticipată parţială 85.276 de persoane (2.760 de lei, pensia medie) şi pensie de invaliditate 404.271 de persoane (pensie medie de 1.113 lei), dintre care 45.867 de persoane pentru gradul I de invaliditate (970 lei, pensie medie).

În aceeaşi lună, pensie de urmaş s-a acordat unui număr de 442.235 persoane (1.497 lei, pensia medie), în timp ce ajutor social au primit 98 pensionari (540 de lei, în medie).

Sursa: Agerpres

