Câți pensionari are, oficial, România. Vârstnicii pentru care pensia medie este de 711 lei

Stiri Sociale
15-08-2025 | 17:25
Pensionari
Shutterstock

Un număr de 4.693.461 de pensionari era înregistrat în iulie 2025 în România, cu 120 mai puţini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.769 de lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).

autor
Cristian Anton

Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 12,993 miliarde lei.

Din totalul pensionarilor, 550.738 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de 711 lei.

Potrivit statisticilor CNPP, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.748.352 de persoane, dintre care 2.146.592 femei, în timp ce pensia medie era de 3.096 de lei.

Doar 98 de pensionari primesc în România ajutor social

Pensie anticipată au primit, în iulie 2025, un număr de 3.911 de persoane (3.965 de lei pensie medie), pensie anticipată parţială 93.846 de persoane (2.785 de lei, pensia medie) şi pensie de invaliditate 406.764 de persoane (pensie medie de 1.119 lei), dintre care 45.492 de persoane pentru gradul I de invaliditate (973 lei, pensie medie).

Citește și
pensionari
Aproape 2,7 milioane de pensionari români au venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei. Guvernul a luat o măsură pentru ei

În aceeaşi lună, pensie de urmaş s-a acordat unui număr de 440.490 persoane (1.495 lei, pensia medie), în timp ce ajutor social au primit 98 pensionari (540 de lei, în medie).

Bancomatele la sate sunt din ce în ce mai puține, așa că oamenii își țin banii cash. Și cei cu carduri au renunțat

Sursa: Agerpres

Etichete: pensionari, pensii, casa nationala de pensii,

Dată publicare: 15-08-2025 17:25

Articol recomandat de sport.ro
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Citește și...
Când vor primi cei 800 de lei de la guvern pensionari din România cu venit sub 2.574 lei. Prima tranșă vine înainte de Paște
Stiri Politice
Când vor primi cei 800 de lei de la guvern pensionari din România cu venit sub 2.574 lei. Prima tranșă vine înainte de Paște

Două milioane și jumătate de vârstnici care au pensia mai mică de 2.574 de lei vor primi un ajutor de 800 de lei în două tranșe. Prima va veni înainte de Paște, iar a doua până la Crăciun.

Aproape 2,7 milioane de pensionari români au venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei. Guvernul a luat o măsură pentru ei
Stiri Sociale
Aproape 2,7 milioane de pensionari români au venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei. Guvernul a luat o măsură pentru ei

Aproape 2,7 milioane de pensionari români au venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei iar dintre aceştia 86.263 locuiesc în străinătate, potrivit Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale (MMFTSS).

Nu vor fi indexări ale pensiilor până la toamnă. Mulți pensionari trebuie să supraviețuiască cu mai puțin de 2.700 de lei
Stiri Sociale
Nu vor fi indexări ale pensiilor până la toamnă. Mulți pensionari trebuie să supraviețuiască cu mai puțin de 2.700 de lei

Cu pensiile înghețate, mai bine de jumătate dintre vârstnici trebuie să se descurce cu mai puțin de 2.700 de lei pe lună, arată datele oficiale de la Casa de Pensii.

Mica recalculare a pensiilor vine și târziu și cu puțini bani în plus. Sunt vizate doar anumite categorii de pensionari
Stiri Sociale
Mica recalculare a pensiilor vine și târziu și cu puțini bani în plus. Sunt vizate doar anumite categorii de pensionari

Cum nu au primit creșteri de pensii la începutul anului, pensionarii își pun speranțele în etapa a doua a recalculării. Sunt vizați însă, doar cei care au muncit ore suplimentare, au obținut sporuri, prime sau al 13-lea salariu.

Numărul pensionarilor din România a crescut simțitor în decembrie 2024, anul recalculării pensiilor. 3,8 mil. au fost mărite
Stiri Sociale
Numărul pensionarilor din România a crescut simțitor în decembrie 2024, anul recalculării pensiilor. 3,8 mil. au fost mărite

Un număr de 4.703.349 de pensionari era înregistrat în decembrie 2024 în România, cu 13.399 mai mulţi comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.748 de lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).  

Recomandări
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Liderul rus ar putea fi așteptat cu covorul roșu. Președintele SUA: „Mize mari!”
Stiri externe
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Liderul rus ar putea fi așteptat cu covorul roșu. Președintele SUA: „Mize mari!”

Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc, astăzi, într-o bază militară din Alaska, la 22:00, ora României. Cei doi președinți vor discuta mai întâi fără consilieri, apoi li se vor alătura delegațiile de miniștri, consilieri și experți.

Cum a contribuit cota unică la dezvoltarea accelerată a economiei. Mitul „echității sociale” din sistemul progresiv - Analiză
Stiri Economice
Cum a contribuit cota unică la dezvoltarea accelerată a economiei. Mitul „echității sociale” din sistemul progresiv - Analiză

Înlocuirea cotei unice cu un sistem progresiv ar avea „consecințe devastatoare” pentru țara noastră care are nevoie de un pact naţional pentru stabilitate fiscală, nu de „experimente riscante”, a transmis Fundaţia Romanian Business Leaders (RBL).

ANALIZĂ. Deși întâlnirea din Alaska dintre liderii SUA și Rusia nu a avut loc, unii experți cred că Putin a câștigat deja
Stiri externe
ANALIZĂ. Deși întâlnirea din Alaska dintre liderii SUA și Rusia nu a avut loc, unii experți cred că Putin a câștigat deja

Deși întâlnirea din Alaska dintre președinții SUA și ai Federației Ruse nu a avut loc, încă, unii analiști de politică externă sunt de părere că Vladimir Putin a câștigat deja această rundă de imagine. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 15 August 2025

49:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12