Medicii din Arad propun implanturi contraceptive pentru adolescente, în lupta cu sarcinile timpurii

Inspirați de alte țări, medicii din Arad le propun adolescentelor un implant contraceptiv modern care să le protejeze de sarcini nedorite timp de câțiva ani. Inițiativa, vine pe fondul numărului alarmant de mame minore.

Tratamentul este avizat de autoritățile române și folosit de multă vreme în Occident. În Arad, aproape 80 de copile au născut anul acesta. Anul trecut, au fost aproape 90. Fenomenul este vizibil și în cifrele care vin de la instituțiile care oferă ajutoare sociale după naștere.

Mariana Bătrân, directorul AJPIS Arad: „Mamele minore care vin și solicită acest tip de ajutor reprezintă cam jumătate din totalul solicitanților -- avem de la o solicitare până la 20 pe lună”.

Pentru a oprit acest val, medicii din Arad au decis să introducă, în premieră, o metodă contraceptivă modernă - un implant folosit de două decenii în Europa de Vest și în Statele Unite. În ultimul an, peste 500 de femei și tinere din medii defavorizate au beneficiat deja de acest dispozitiv.

Sorin Macavei, șef serviciu Direcția Protecția Copilului Arad: „Toată lumea întreabă este un cip este un oarecare nivel de reticență. Avem un procent de 20-25 la sută care au acceptat această metodă contraceptivă este îmbucurător.”

Montarea unui astfel de implant se face doar cu acordul pacientei, iar în cazul fetelor mai mici de 16 ani, este nevoie de acordul părinților sau al tutorelui legal.

Dr. Cristian Furău, clinică de obstretică și ginecologie Arad: „Sunt mame care până la 15 ani au reușit să nască doi copii. Este normal să ridicăm problema planificării familiale și a spațierii viitoarelor sarcini, Am prefera ca până la 18 ani să nu mai aibă altă sarcină”.

Dispozitivul există de doi ani pe piaţa din România şi se regăseşte în Ghidul Naţional de Planificare Familială.

Irina Mateescu președintele Asociației Moașelor din România: „Destinația lui este pentru persoane adulte dar la recomandarea medicului se poate folosi și la persoane minore. Ele ar trebui decontate - dacă mă întrebați - de Ministerul Sănătății”.

La Arad, mamele minore au primit acest tratament gratuit, până acum. Spitalul a cumpărat implanturile din donații – o bucată costă în jur de 600 de lei. Acum se caută sponsori, pentru că lista de așteptare se mărește. În România, în ultimii 5 ani, peste 88.000 de minore au devenit mame.

