Scene de groază în Reșița. Două minore au fost bătute de un bărbat, într-o stație de tramvai

17-08-2025 | 09:13
Scene șocante într-o stație de tramvai din Reșița, județul Caraș-Severin. O cameră de supraveghere a suprins momentul în care două adolescente sunt lovite de un bărbat.

Emanuela Băluș

Agresorul, însoțit de o altă fată, se apropie de cele două tinere, în vârstă de 13 și 14, care stăteau pe bancă. Le lovește cu palma, iar pe una o trage de păr.

Un bărbat, martor la scenele violente, se apropie și se pare că intervenția sa l-a convins pe agresor să plece.

Părinții celor două victime au depus plângere la Poliție. Oamenii legii fac cercetări acum într-un dosar penal pentru loviri și alte violențe.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 17-08-2025 08:53

